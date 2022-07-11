У російському Бєлгороді паніка: знову чують "хлопки"

Не лише в Україні щодня чути вибухи

У Бєлгороді знову "хлопки"/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Росії знову неспокійно. Там чути "хлопки" у Бєлгороді.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Деталі

Зазначається, що мешканці російського міста чули два вибухи.

"Читачі пишуть, що хлопки було чутно в районі аеропорту", — йдеться у повідомленні.

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Пригоди у Бєлгороді

У російському Бєлгороді вночі 3 липня пролунали гучні вибухи.

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков у першому повідомленні про подію заявив про "серію гучних звуків".

"Причини того, що сталося, з'ясовуються, ймовірно, спрацювала ППО", – написав він.

Пізніше чиновник заявив про 3 загиблих, 4 поранених і часткові руйнування 11 багатоквартирних і 39 приватних будинків.

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До речі, це місто країни-агресора лежить за 25 км від українського кордону.

Пізніше з'ясувалося, що в Бєлгород прилетіла російська ракета. Зокрема, в одному з пошкоджених будинків застрягли фрагменти ракет російського ЗРПК "Панцир С1". Отже, РФ вкотре сама себе обстріляла.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що у Брянській області Росії чули вибухи. Також ми писали, що Геращенко назвав ще одну версію "хлопків" у Бєлгороді.