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У Росію не пускають українця, якого звільнили з полону в Лівії

3 січня, 08:41

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Моряку мають надати допомогу українські дипломати

Громадянина України, якого разом з трьома росіянами звільнили з полону в Лівії, не пускають на територію Російської Федерації.

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Про це, посилаючись на члена Громадської палати РФ, голову Фонду захисту національних цінностей Росії Олександра Малькевича повідомляють "РІА Новини".

"Тільки що в сторону Росії вирушив літак з групою наших людей, звільнених з лівійського полону", – сказав Малькевич.

Фото: Media Малькевич

Очікується, що моряку мають надати допомогу українські дипломати.

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Нагадаємо, у Лівії 2 січня звільнили викрадених кілька тижнівтому громадянина України та трьох росіян, літак з ними кілька годин тому вилетів до Росії.

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Раніше, 31 грудня, в аеропорт "Бориспіль" прибув літак з двома жінками і сімома дітьми – громадянами України, які перебували в таборах для цивільних осіб у Сирії. Вони були звільнені за участю спецслужб України, США та Іраку.

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