У Ростовській області після "хлопка" почалася масштабна пожежа на НПЗ (фото, відео)

В РФ горить Новошахтинський нафтопереробний завод, який раніше належав Віктору Медведчуку

Займання сталося на площі 50 м ² / Фото: Колаж: Сьогодні

У Ростовській області після "хлопка" зайнявся Новошахтинський нафтопереробний завод. Площа пожежі становить 50 квадратних метрів, повідомляє Telegram-канал Baza.

Російські Telegram-канали стверджують, що нібито "хлопок" спричинив український безпілотник.

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"Безпілотник врізався у конструкції заводу, після чого стався вибух, почалося горіння", – йдеться у повідомленні.

Довідка

Новошахтинський НПЗ розміщується за 150 кілометрів від Донецька і ще далі від лінії бойових дій. Причини пожежі поки що офіційно не називали. Цей НПЗ є найбільшим постачальником нафтопродуктів на півдні Росії. Він спеціалізується на виробництві мазуту, пічного, суднового та дизельного палива, прямогонного бензину.

У квітні 2021 року великий будівельний підрядник РФ "ПЕТОН" став власником Новошахтинського заводу нафтопродуктів. НПЗ був оформлений на дружин Віктора Медведчука та Тараса Козака.