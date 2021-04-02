У Мережу злили перше відео з Навальним в колонії

Після візиту російської пропагандистки Марії Бутіної до колонії, де відбуває тюремний термін опозиціонер Олексій Навальний, в ЗМІ з'явився відеозапис з камер спостереження з цього виправного закладу

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На знятих кадрах чоловік, якого представили як Навального, ходить приміщенням і розмовляє зі співробітником колонії. Джерело відео проте не вказується.

Соратник засудженого політика і голова мережі його штабів Леонід Волков назвав витік відео незаконним, але попередив, що він та інші прихильники Навального не скаржитимуться на Федеральну службу виконання покарань РФ, оскільки це марно.

Тим часом близько 30 російських правозахисників звернулися до уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової, аби вона швидше відвідала опозиціонера в колонії.

"Складається враження, що його там повільно вбивають. Ненадання адекватної медичної допомоги та фактичне позбавлення сну, безумовно, є тортурами та жорстоким і нелюдським поводженням", – йдеться в колективному листі.

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Сама Москалькова поки що їхати в місто Покров у Володимирській області, де розташована колонія, не поспішає. Вона лише направила директору ФСВП Олександру Калашникову звернення адвокатів Навального і правозахисників.

Нагадаємо, що раніше цього тижня опозиціонер оголосив голодування через ненадання йому належної медичної допомоги – після етапування у нього почалися болі в спині і почали німіти ноги.

Відео: Сьогодні

Як ми вже писали, Навальний відбуває 2,5 роки позбавлення волі у справі "Ів Роше" – в лютому йому замінили умовний строк реальним за те, що він не відзначався у інспекторів з УДО, перебуваючи на лікуванні в Німеччині.

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