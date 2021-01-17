В "Шереметьєво" заарештували Олексія Навального

У російському аеропорту "Шереметьєво" заарештували опозиційного політика Олексія Навального, який напередодні прилетів з Берліна.

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Про це повідомляє "Дождь".

Навального заарештували при проходженні паспортного контролю, там його зустріли поліцейські і прикордонники.

Навального забрали співробітники поліції. Вони відмовилися пропустити з ним його адвоката. Дружину Навального Юлію не затримали, вона залишилася в аеропорту.

"Затримання громадянина Навального проводилося на підставі винесеного 29 грудня 2020 року постанови начальника УФСІН по Москві, в відповідно до якого засуджений був оголошений в розшук за систематичні порушення умов випробувального терміну з приписом про вжиття заходів до його затримання при встановленні місцезнаходження", – повідомили в ФСВП.

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Відзначимо, що Навальний у федеральному розшуку. При пред'явленні паспорта на прикордонному пункті він повинен був бути затриманий.

При посадці в літак у нього запитали, чи не боїться він арешту. На оч Навальний відповів – "Мене заарештують після прильоту? Це неможливо зробити".

Навальний про арешт

Нагадаємо, російський опозиціонер Олексій Навальний , який більше трьох місяців продовжує лікування в Німеччині після отруєння бойовим отрутою "Новачок", заявив, що повертається в Росію.

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раніше Володимир Путін відмовився коментувати причетність російських спецслужб до отруєння Олексія Навального.

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