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У США розкрили, як офіційний Тбілісі боїться РФ після вторгнення в Україну

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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16 травня, 23:48
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Путін після невдач в Україні може піти наступом на Грузію
Американський науковець Лінкольн Мітчелл заявив, що президентка Грузії Саломе Зурабішвілі стурбована тим, що Путін може напасти на її країну/Фото: gip.ge, колаж: "Сьогодні"
Американський науковець Лінкольн Мітчелл заявив, що президентка Грузії Саломе Зурабішвілі стурбована тим, що Путін може напасти на її країну/Фото: gip.ge, колаж: "Сьогодні"

Президент Росії Володимир Путін може розпочати нову війну — проти Грузії. Таке рішення він може прийняти через невдачі в Україні.

Про це заявив американський науковець Лінкольн Мітчелл, повідомляє CNN.

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Деталі

"Кілька вчених та активістів розповіли, що якщо Путін загрузне в Україні, йому знадобиться швидка перемога, і він може перекинутися на Грузію", — повідомив Мітчелл.

Він додав, що президент Грузії Саломе Зурабішвілі у розмові з ним повідомила про її стурбованість щодо можливого вторгнення РФ до її країни.

"Вони (Росія, — ред.) можуть зробити щось радикальне для порятунку своєї репутації", — заявила голова грузинської держави у розмові з Мітчеллом.

Росія погрожує Фінляндії та Швеції

Президент РФ Володимир Путін стримано висловився про плани Фінляндії та Швеції вступити до НАТО. Глава Кремля заявив, що для Росії це не має безпосередньої загрози, а проблем із цими державами у Москви немає.

Водночас президент РФ пригрозив, що такі дії Фінляндії та Швеції викличуть відповідальну реакцію.

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"У Росії немає проблем із цими державами. Безпосередньої загрози у розширенні через ці країни для Росії не створюється. Але. Розширення військової інфраструктури на цю територію безумовно викличе нашу реакцію у відповідь. І якою вона буде – ми дивитимемося, зважаючи на ті загрози, які створюватимуться. Загалом проблеми створюються на голому місці", — сказав Путін.

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ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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