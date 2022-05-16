У США розкрили, як офіційний Тбілісі боїться РФ після вторгнення в Україну

Путін після невдач в Україні може піти наступом на Грузію

Американський науковець Лінкольн Мітчелл заявив, що президентка Грузії Саломе Зурабішвілі стурбована тим, що Путін може напасти на її країну/Фото: gip.ge, колаж: "Сьогодні"

Президент Росії Володимир Путін може розпочати нову війну — проти Грузії. Таке рішення він може прийняти через невдачі в Україні.

Про це заявив американський науковець Лінкольн Мітчелл, повідомляє CNN.

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"Кілька вчених та активістів розповіли, що якщо Путін загрузне в Україні, йому знадобиться швидка перемога, і він може перекинутися на Грузію", — повідомив Мітчелл.

Він додав, що президент Грузії Саломе Зурабішвілі у розмові з ним повідомила про її стурбованість щодо можливого вторгнення РФ до її країни.

"Вони (Росія, — ред.) можуть зробити щось радикальне для порятунку своєї репутації", — заявила голова грузинської держави у розмові з Мітчеллом.

Росія погрожує Фінляндії та Швеції

Президент РФ Володимир Путін стримано висловився про плани Фінляндії та Швеції вступити до НАТО. Глава Кремля заявив, що для Росії це не має безпосередньої загрози, а проблем із цими державами у Москви немає.

Водночас президент РФ пригрозив, що такі дії Фінляндії та Швеції викличуть відповідальну реакцію.

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"У Росії немає проблем із цими державами. Безпосередньої загрози у розширенні через ці країни для Росії не створюється. Але. Розширення військової інфраструктури на цю територію безумовно викличе нашу реакцію у відповідь. І якою вона буде – ми дивитимемося, зважаючи на ті загрози, які створюватимуться. Загалом проблеми створюються на голому місці", — сказав Путін.

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