У Стамбулі пролунав потужний вибух, є поранені

На заході Стамбула пролунав потужний вибух біля поліцейського відділку. Щонайменше 10 людей отримали поранення. Про це повідомляє CNN Turk.
Водночас, інші турецькі ЗМІ написали подробиці вибуху.
"У Бейоглу прогримів вибух у підземних кабельних спорудах. З будівлі евакуюють мешканців через сильне задимлення на вулиці", – пише газета Sabah.
Повідомляється, що дим почав підніматися в районі Ескішехір Махаллесі Деріцілер Сокак близько 8:30 через загоряння підземних електричних кабелів.
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Команди рятувальників евакуювали 3 будівлі як запобіжний засіб, натягнувши смугу безпеки. Також у цьому районі відключили електрику.
Ситуація у Туреччині
18 квітня Туреччина оголосила про початок військової операції у північній частині Іраку проти Робочої партії Курдистану. На першому етапі Туреччина завдала ударів по укриттях, бункерах, тунелях, печерах і складах.
Влада Туреччини пояснює військову операцію бажанням убезпечити країну від терористичної загрози. За даними Міноборони, цілями Туреччини є лише терористи.