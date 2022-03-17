У супермаркетах Росії розпочалися війни за цукор

Пенсіонери розмітають продукти з полиць, а влада заявляє про зменшення попиту

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У магазинах Росії через санкції почався "цукровий апокаліпсис". Люди розгрібають цукор за секунди. Відео опублікував народний депутат Олексій Гончаренко.

"Тим часом у Мінпромторгу росії сьогодні заявили: запасів цукру в росії достатньо – навіть більше, вже є скорочення попиту. Ага, ага. Бачимо ми це скорочення", — прокоментував депутат.

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Те, що показано на відео, знято в супермаркеті "Магніт" у місті Касимові Рязанської області. Пенсіонери розібрали весь цукор із полиць за 30 секунд.

Санкції проти РФ