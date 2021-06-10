У в'язницю за пісню. У Росії заарештували блогера Хованського

Суд обрав запобіжний захід Юрію Хованському. Фото: t.me/SPbGS/8697
Популярного російського відеоблогера Юрія Хованського, який напередодні був затриманий в Санкт-Петербурзі за звинуваченням у виправданні тероризму, заарештований на два місяці.
Про це повідомила пресслужба судів міста.
Відповідне рішення прийняв Дзержинський суд, відхиливши прохання Хованського про домашній арешт або заборону певних дій. Під вартою 31-річний чоловік перебуватиме мінімум до 8 липня.
Блогер частково визнав провину. Як стверджує слідство, "не пізніше 3 липня 2020 року" він під час трансляції в Інтернеті виконав пісню з ознаками "публічних закликів до здійснення терористичної діяльності", а також публічного виправдання тероризму і його пропаганду.
У Росії виправдання тероризму карається або великим штрафом, або до п'яти років позбавлення волі.
Йдеться про пісню, яку Хованський виконав під час стріму іншого відеоблогера Андрія Ніфьодова – в ній він прославляв чеченських терористів Шаміля Басаєва і Салмана Радуєва, які організували теракт в "Норд-Ості".
Пізніше блогер вибачився за свій вчинок і зізнався, що йому соромно за скоєне.
На YouTube-канал Юрія Хованського підписані понад 4,4 млн осіб, проте на своєму каналі він скандальну пісню не публікував.
Найближчим часом перед судом доведеться постати й іншому блогеру – журналісту Юрію Дудю, якого звинуватили в пропаганді наркотиків в двох інтерв'ю.
А в квітні 30-річного російського блогера Стаса Решетникова, у якого під час онлайн-трансляції померла дівчина, засудили до шести років позбавлення волі.
Про що ще говорять 10 червня в Україні і світі, дивіться у відеосюжеті: