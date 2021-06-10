У в'язницю за пісню. У Росії заарештували блогера Хованського

Майже через рік після виконання ним пісні Юрія Хованського заарештували – йому загрожує тривале позбавлення волі

Суд обрав запобіжний захід Юрію Хованському. Фото: t.me/SPbGS/8697

Популярного російського відеоблогера Юрія Хованського, який напередодні був затриманий в Санкт-Петербурзі за звинуваченням у виправданні тероризму, заарештований на два місяці.

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Про це повідомила пресслужба судів міста.

Відповідне рішення прийняв Дзержинський суд, відхиливши прохання Хованського про домашній арешт або заборону певних дій. Під вартою 31-річний чоловік перебуватиме мінімум до 8 липня.

Блогер частково визнав провину. Як стверджує слідство, "не пізніше 3 липня 2020 року" він під час трансляції в Інтернеті виконав пісню з ознаками "публічних закликів до здійснення терористичної діяльності", а також публічного виправдання тероризму і його пропаганду.

У Росії виправдання тероризму карається або великим штрафом, або до п'яти років позбавлення волі.

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Йдеться про пісню, яку Хованський виконав під час стріму іншого відеоблогера Андрія Ніфьодова – в ній він прославляв чеченських терористів Шаміля Басаєва і Салмана Радуєва, які організували теракт в "Норд-Ості".

Пізніше блогер вибачився за свій вчинок і зізнався, що йому соромно за скоєне.

На YouTube-канал Юрія Хованського підписані понад 4,4 млн осіб, проте на своєму каналі він скандальну пісню не публікував.

Найближчим часом перед судом доведеться постати й іншому блогеру – журналісту Юрію Дудю, якого звинуватили в пропаганді наркотиків в двох інтерв'ю.

А в квітні 30-річного російського блогера Стаса Решетникова, у якого під час онлайн-трансляції померла дівчина, засудили до шести років позбавлення волі.

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Про що ще говорять 10 червня в Україні і світі, дивіться у відеосюжеті: