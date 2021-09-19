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В Україні відкрили виборчі дільниці для виборів до Держдуми РФ

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
19 вересня, 11:23
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Виборчі дільниці працюють у посольстві Росії в Києві і генеральних консульствах у Львові, Одесі та Харкові
Російські виборчі дільниці відкрили в великих українських містах
Російські виборчі дільниці відкрили в великих українських містах

В Україні 19 вересня відкрилися виборчі дільниці для голосування на російських виборах депутатів до Державної думи (нижньої палати парламенту), губернаторів, депутатів регіонального та міського рівнів.

Про це повідомило посольство Росії в Україні.

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За даними посольства, виборчі дільниці відкрили в посольстві Росії в Києві і генеральних консульствах у Львові, Одесі та Харкові.

Там пропонують проголосувати на виборах депутатів Державної думи Федеральних зборів РФ. Ділянки почали свою роботу о 8:00.

Фото: посольство Росії в Україні
Фото: посольство Росії в Україні

Паспортизація Донбасу

  • У лютому 2017 року Путін підписав указ про визнання Росією "паспортів" так званих "ДНР" і "ЛНР". Українська влада назвали це доказом окупації Донбасу Росією, а тодішній генсек ОБСЄ Ломберто Заньєр заявив, що це рішення перешкодить перемир'ю.
  • У Росії за станом на середину літа-2021 заявляли, що жителям окупованих територій Донбасу роздали вже понад 600 тисяч російських паспортів. Причому часто окупанти нав'язують примусове отримання документа.
  • Офіційний Київ не раз заявляв, що ці видані в "Л/ДНР" російські документи не будуть визнані в Україні, а Москва це робить для можливості голосування українців на російських виборах.
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Раніше ми повідомляли, що в Ростовській області деяким виборцям, які приїхали голосувати з самопроголошених "ДНР" і "ЛНР", видали російські паспорти прямо перед ділянкою.

Нагадаємо, що жителям "ДНР" дарують нікчемні набори за голос на виборах РФ.

Також нагадаємо, що МЗС України вже висловило обурення тим, що Росія примусово залучає українців в окупації до участі в голосуванні.

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