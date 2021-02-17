Русский
$ 27,83
33,77
  1. Світові новини
  2. Росія

"Провідні канали прихлопнули": Путін збрехав про рейтинг закритих РНБО мовників

17 лютого, 11:59

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

"112", ZІK і NewsOne займали не перші позиції в рейтингу

Президент РФ Володимир Путін вважає, що закриті канали "112", ZІK і NewsOne займали перші позиції за рейтингами в Україні.

Реклама

Про це він сказав на зустрічі з лідерами фракцій Держдуми.

"Подивіться, в Україні взяли – три провідних канали прихлопнули і все. Одним розчерком пера. І всі мовчать. А деякі навіть схвально поплескують їх по плечу. Як це можна коментувати? Ніяк, крім як використання цих інструментів для досягнення своїх геополітичних цілей", – сказав Путін.

Однак за останніми рейтингам, канали "112", ZІK і NewsOne демонстрували досить скромні показники і займали далеко не перші позиції в рейтингу мовників.

В тренді
Вбиває COVID-19: у Франції розробили унікальну маску
Реклама

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції стосовно нардепа Тараса Козака, якому належить медіахолдинг "Новини" ("112", ZІK і NewsOne).

Спікер парламенту Дмитро Разумков був єдиним членом РНБО, який не підтримав введення санкцій і блокування телеканалів, всі решта присутніх на засіданні проголосували за.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

санкції Володимир Путін канали
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

У Путіна відреагували на слова Зеленського про російську вакцину
У Путіна відреагували на слова Зеленського про російську вакцинуВлада
Росіянину ввели вакцину
Росіянину ввели вакцину "Супутник V", і через п'ять днів він померРосія
Байден перекине ядерні бомбардувальники ближче до Росії – ЗМІ
Байден перекине ядерні бомбардувальники ближче до Росії – ЗМІСША
Яценюк: Закриття трьох телеканалів в Україні розлютило Кремль
Яценюк: Закриття трьох телеканалів в Україні розлютило КремльВлада
"Така доля начальства": Путін прокоментував акції на підтримку НавальногоРосія
Перевірити достовірність неможливо: що не так з російською вакциною Sputnik V і її дослідженням
Перевірити достовірність неможливо: що не так з російською вакциною Sputnik V і її дослідженнямРосія

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти