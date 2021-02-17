"Провідні канали прихлопнули": Путін збрехав про рейтинг закритих РНБО мовників

"112", ZІK і NewsOne займали не перші позиції в рейтингу

Президент РФ Володимир Путін вважає, що закриті канали "112", ZІK і NewsOne займали перші позиції за рейтингами в Україні.

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Про це він сказав на зустрічі з лідерами фракцій Держдуми.

"Подивіться, в Україні взяли – три провідних канали прихлопнули і все. Одним розчерком пера. І всі мовчать. А деякі навіть схвально поплескують їх по плечу. Як це можна коментувати? Ніяк, крім як використання цих інструментів для досягнення своїх геополітичних цілей", – сказав Путін.

Однак за останніми рейтингам, канали "112", ZІK і NewsOne демонстрували досить скромні показники і займали далеко не перші позиції в рейтингу мовників.

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Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції стосовно нардепа Тараса Козака, якому належить медіахолдинг "Новини" ("112", ZІK і NewsOne).

Спікер парламенту Дмитро Разумков був єдиним членом РНБО, який не підтримав введення санкцій і блокування телеканалів, всі решта присутніх на засіданні проголосували за.

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