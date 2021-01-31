У Росії на акціях на підтримку Навального затримали понад 260 людей (відео)

У російських містах з самого ранку на протестах уже більше людей, ніж було 23 січня

Сьогодні прихильники арештованого опозиційного політика Олексія Навального, а також обурені діями влади росіяни стосовно політика й учасників протестів 23 січня знову проводять акції в усій країні. Силовики вже затримали 261 людину.

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Про це повідомляє "ОВД-Інфо".

Найбільше – у Владивостоці (96 – серед них були й журналісти) та Красноярську (44 – сьогодні там -31°).

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У Челябінську на акції почалися жорсткі затримання.

Багато людей вийшло в Пермі:

У Сибіру і на Далекому Сході на цей момент силовики затримали понад 200 людей.

"Тайга.Інфо" повідомляє про шість тисяч учасників на акції протесту в Новсибірську, місцевий штаб Навального – про 10 тисяч. В акції 23 січня брало участь менше людей.

Нагадаємо, 23 січня по всій Росії пройшли акції протесту на підтримку арештованого політика Олексія Навального.

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Учора силовики змусили главу штабу Навального закликати росіян не виходити на сьогоднішню акцію.

Дивіться в нашому сюжеті, як Росія вибухнула протестами 23 січня:

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