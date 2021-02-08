Вертолітний майданчик в морі та Медведєв по сусідству: знайдена дача Путіна в Криму

У президента РФ Володимира Путіна знайшли ще один "палац", який розташований між Форосом і Ялтою на території окупованого Криму, в колишньому селі Мухалатка.

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Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Державні дачі №№ 6, 8, 9 та 10 розташовані в Криму ще з радянських часів. Туди зазвичай приїжджає відпочивати радянська еліта.

За інформацією ЗМІ, Путін зайняв держдачі №№ 6 і 8, а екс-прем'єр РФ Дмитро Медведєв став його сусідом, зайнявши дачі №№ 9 і 10.

На дачі Путіна прямо в морі побудували вертолітний майданчик. Також для президента РФ будують і льодовий палац.

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Як розповідають місцеві жителі, територія дачі Путіна дуже сильно охороняється. Для порівняння, під час президентства Віктора Ющенка в Україні можна було ходити купатися в морі, незважаючи на позиції силовиків, проте, тепер частину дороги повністю закрили.

Нагадаємо, в грі Minecraft в найдрібніших подробицях відтворили "палац Путіна" з резонансного розслідування російського опозиціонера Олексія Навального – тут є навіть горезвісний "склад бруду".

Також повідомлялося, що розсекречена резиденція президента Росії з'явилася на картах Google Maps і додатку iMaps в iPhone.

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