Весь світ побачив непрофесійність російської армії. Що пишуть західні ЗМІ про війну в Україні

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд світових мас-медіа

ЗСУ показали - як правильно протистояти загарбникам. Фото: колаж "Сьогодні"

Ведучі світові ЗМІ продовжують висвітлювати події в Україні. Видання обговорюють непрофесійність російської армії, скорочення видобутку нафти в РФ та передачу Україні протикорабельних ракет "Гарпун".

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних мас-медіа.

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Росія продемонструвала всьому світу як неправильно воювати

Американська газета The Wall Street Journal проаналізувала технічну сторону операції російської армії в Україні та дійшла висновку, що Росія продемонструвала усьому світу як воювати неправильно. Водночас Збройні сили України показали – як правильно протистояти загарбникам. Наголошується, що російські війська намагалася перетнути кілька річок, використовуючи для можливості пересування своїх сил тимчасові понтонні мости. Більшість спроб виявилися невдалими і обернулися справжньою катастрофою, як на Сіверському Донці.

У Європі можуть погодити ембарго на російську нафту

Видання The Washington Post пише, що країни Європи найближчими днями можуть досягти згоди щодо ембарго на російську нафту Прорив у застопорених переговорах щодо запропонованого Європейським Союзом ембарго на російську нафту анонсував високопоставлений німецький чиновник. Нафтового ембарго для Росії послідовно вимагають українські енергокомпанії – ДТЕК, Нафтогаз та Укренерго за допомогою проекту #StopBloodyEnergy.

Американські гаубиці М777 вже б'ють окупантами на сході України.

The New York Times опублікувала репортаж із розташування 55-ї артилерійської бригади ЗСУ, яка отримала у розпорядження американські гаубиці М777. Через три місяці війни в Україні перші М777, які є смертоносною зброєю, наданою Заходом, тепер розгорнуті в бойових діях на сході України. Їхня парафія підкріпила надію України досягти переваги артилерії принаймні в деяких прифронтових районах, що є ключовим кроком до військових перемог у війні, яка зараз ведеться переважно на рівнинному відкритому степу на великих відстанях.

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У Росії скоротився видобуток нафти

Інформагентство Bloomberg повідомляє, що державна компанія "Роснафта" стала основним джерелом скорочення видобутку нафти в Росії. Більшість західних країн, за винятком США та Великобританії, не оголосили про заборону імпорту російської нафти. Але низка інших факторів – від обмежень на судноплавство та страхування до слабкого внутрішнього попиту та публічного неприйняття режиму Путіна міжнародними компаніями змусили країну скоротити видобуток нафти.

Данія може надати Україні протикорабельні ракети "Гарпун"

Міжнародне агентство новин Reuters повідомляє, що данські протикорабельні ракети можуть допомогти Україні контролювати своє узбережжя Чорного моря. Ракети "Гарпун", які пообіцяла надати Данія, можуть використовуватись для відтіснення російського флоту від чорноморських портів України, що дозволить відновити експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції. Сполучені Штати працюють над тим, щоб допомогти Україні передати більше протикорабельних засобів із радіусом дії понад 100 кілометрів, оскільки порти заблоковані кораблями та мінами.

Раніше глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що 20 країн вирішили направити Києву додаткову військову допомогу Про це він сказав після завершення другого засідання контактної групи в Україні, організований Остіном у понеділок та відомий як "Рамштайн-2".

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