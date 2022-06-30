ВІЛ-позитивний пропагандист Красовський похвалився здаванням крові для бойовиків "ДНР" – ЗМІ

В Росії відомий пропагандист Антон Красовський здав кров для членів незаконного збройного формування "ДНР" Про це повідомили росЗМІ .
За інформацією видання, журналіст ще 2017 року журналіст офіційно зізнався у тому, що має позитивний ВІЛ-статус.
Хто такий Красовський
Російський журналіст Антон Красовський писав статті для видань "Комерсант", "Вечірня Москва", "Независимая газета". Був редактором поділу культури у Vogue, також працював у Harper's Bazaar.
Скандальну популярність він здобув у 2013 році після того, як в ефірі одного з телеканалів заявив про свою нетрадиційну орієнтацію.
Влітку 2019 року Красовський розпочав співпрацю з пропагандистським телеканалом RT. З 1 лютого 2021 року веде там свою авторську програму "Антоніми", яка є циклом щоденних інтерв'ю з громадськими та політичними діячами.
Красовський робив скандальні заяви і щодо Білорусі. Зокрема, заявляв, що Білорусь це російські губернії, які слід повернути. Він також висловлював упевненість у тому, що більшість білорусів будуть раді анексії їхньої держави Російською Федерацією.