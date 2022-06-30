ВІЛ-позитивний пропагандист Красовський похвалився здаванням крові для бойовиків "ДНР" – ЗМІ

Інформацію про це розповсюдило російське видання

Журналіст Антон Красовський / Фото: Колаж: Сьогодні

В Росії відомий пропагандист Антон Красовський здав кров для членів незаконного збройного формування "ДНР" Про це повідомили росЗМІ .

За інформацією видання, журналіст ще 2017 року журналіст офіційно зізнався у тому, що має позитивний ВІЛ-статус.

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Хто такий Красовський

Російський журналіст Антон Красовський писав статті для видань "Комерсант", "Вечірня Москва", "Независимая газета". Був редактором поділу культури у Vogue, також працював у Harper's Bazaar.

Скандальну популярність він здобув у 2013 році після того, як в ефірі одного з телеканалів заявив про свою нетрадиційну орієнтацію.

Влітку 2019 року Красовський розпочав співпрацю з пропагандистським телеканалом RT. З 1 лютого 2021 року веде там свою авторську програму "Антоніми", яка є циклом щоденних інтерв'ю з громадськими та політичними діячами.

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Красовський робив скандальні заяви і щодо Білорусі. Зокрема, заявляв, що Білорусь це російські губернії, які слід повернути. Він також висловлював упевненість у тому, що більшість білорусів будуть раді анексії їхньої держави Російською Федерацією.