Візит Кулеби до Туреччини змусив Лаврова понервувати

Після поїздки глави МЗС України на дипломатичний форум в Анталії в Москві у його російського колеги трапилася істерика

Військове співробітництво України з Туреччиною викликає у Росії нервову реакцію, що вкотре підтвердив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Реклама

Про це повідомляє Інтерфакс.

Після візиту свого українського колеги Дмитра Кулеби в Туреччину Сергій Лавров сказав: "Ми дуже чітко, недвозначно свою позицію щодо спроб затягувати Україну в НАТО позначили" .

За словами Лаврова, "серйозні, відповідальні держави прекрасно розуміють, про що мова". Кого саме він має на увазі, російський міністр не уточнив.

"Ми в регулярному діалозі з нашими турецькими колегами, найближчим часом у нас планується черговий контакт. Я думаю, ми, звичайно ж, поговоримо і на цю тему теж", – додав він.

Реклама

Як повідомили в МЗС України, 19 червня Кулеба відвідав Анталійський дипломатичний форум, де зустрівся зі своїм турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу.

Серед усього іншого вони обговорили "можливості посиленої співпраці військово-морських сил України та Туреччини, яка допоможе втілити стандарти НАТО у ВМС України, підвищити їхню обороноздатність і взаємосумісність з країнами-членами НАТО, і загалом зміцнити взаємодію держав заради безпеки на Чорному морі".

Нагадаємо, після зустрічі з президентом США Джо Байденом його російський колега Володимир Путін назвав вступ України в НАТО "червоною лінією".

Також повідомлялося, що Туреччина офіційно підтримала намір України отримати План дії щодо членства в НАТО.

Про що ще говорять 21 червня в Україні і світі, дивіться у відеосюжеті: