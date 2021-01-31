"Влада боїться людей": Лія Ахеджакова прокоментувала протести в Росії

Відома актриса Лія Ахеджакова прокоментувала протести в Росії, які проходять на підтримку опозиціонера Олексія Навального, назвавши лють російських силовиків шизофренією.

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Як сказала актриса в спецефірі каналу "Україна 24", влада Росії налякана, тому приймає неможливі заходи.

"Таке враження, що на Москву напали іноземні агенти і всіх силовиків направили на те, щоб залякати людей, щоб не виходили. Ці космонавти б'ють людей кийками. Це якась психопатія і щось шизофренічне відбувається. Вони кажуть, що бояться розповсюдження коронавірусу через протести. Але насправді вони бояться людей", – сказала Ахеджакова.

Сайт "Сьогодні" веде текстовий онлайн про мітинги в підтримку Навального в Росії.

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Також в Мережі з'явилося показове фото з Красноярська. Там силовики оточили протестувальників і почали їх затримувати всередині імпровізованого квадрата.

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Раніше повідомлялося, що протестувальники в Росії дійшли до СІЗО "Матроська тиша". Саме там утримують Навального.

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