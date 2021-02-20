Влада РФ хвалиться третьою вакциною від COVID-19, а МОЗ назвав протипоказання

Як виявилося, найвразливіші групи населення не можуть застосовувати цей препарат

Глава російського уряду Михайло Мішустін заявив про реєстрацію в РФ третьої вакцини від COVID-19 власної розробки.

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Про це повідомляє російське інформагентство Інтерфакс.

"Сьогодні фіксуємо, що зареєстрована третя вакцина "КовіВак", її розробив центр імені Чумакова. Уже в середині березня перші 120 тисяч доз будуть запущені в цивільний оборот", – пообіцяв Мішустін.

Як виявилося, вакцина має купу протипоказань. В інструкції до препарату, опублікованій в реєстрі лікарських засобів МОЗ РФ, говориться, що вакцинація "КовіВаком" заборонена вагітним, а також жінкам у період грудного вигодовування. При хронічних інфекційних захворюваннях щеплення можна зробити тільки в період ремісії.

Окрім того, з обережністю препарат треба застосовувати при наявності в тому числі хронічних захворювань печінки, нирок, серцево-судинної системи, центральної нервової системи і шлунково-кишкового тракту.

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Нагадаємо, в серпні-2020 Володимир Путін заявив, що РФ першою в світі зареєструвала препарат від COVID-19 під назвою Sputnik V і ним вже встигла зробити щеплення його дочка.

Другим російським препаратом від COVID-19 стала вакцина "ЕпіВакКорона", зареєстрована новосибірським центром "Вектор" у жовтні.

У листопаді-2020 прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков дав зрозуміти, що Путін не може бути "піддослідним кроликом". Іншими словами, в Кремлі хочуть спочатку вакцинувати росіян і подивитися, що буде.

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У листопаді стався трагікомічний випадок Білорусі – прессекретарка нелегітимного президента Олександра Лукашенка – Наталя Ейсмонт прищепилася російською вакциною і захворіла на COVID-19.

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В середині грудня Путін заявив, що не робив щеплення російською вакциною, оскільки його вік нібито не дозволяє отримати препарат.

Однак наприкінці місяця стало відомо, що Путін вирішив зробити щеплення від коронавірусу вакциною Sputnik V і чекав завершення всіх формальностей.

А тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має наміру закуповувати Sputnik V, ефективність і безпека якої не підтверджена випробуваннями, навіть попри те, що наша країна не входить до списку країн, які першими отримають світові вакцини.

Влада інших країн також критикує російську розробку. У Туреччині заявили, що препарат не відповідає умовам "належної лабораторної практики".

Також новини "Сьогодні" раніше розповідали, що не так з російською вакциною від коронавірусу.

Відео: Сьогодні

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