Влада РФ погрожує ЗМІ та сенатору через новини про смерть Жириновського

У Росії влаштували істерику через інформацію про смерть політика РФ – сенатору пропонують залишити посаду, а зі ЗМІ хочуть судитися

Пронюшкіну радять звільнитися за новину про смерть Жириновського / Фото: Колаж: Сьогодні

Спікер Держдуми В'ячеслав Володін закликав скласти повноваження сенатору Олександру Пронюшкіну, який написав про смерть російського політика Володимира Жириновського. Своєю чергою, у ЛДПР почали погрожувати позовами проти тих, хто поширив цю новину.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

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"Правильно, щоб ви видалили фейкові повідомлення та побажали Володимиру Вольфовичу якнайшвидшого одужання. Якщо у вас, звісно, є совість. А сенатору, який брав участь у поширенні неправдивої інформації, раджу скласти повноваження", – написав Володін.

У пресслужбі ЛДПР повідомили, що подадуть заяву до Генпрокуратури та готують позови проти тих, хто поширив інформацію про смерть Жириновського. Більше того, у партії стверджують, що стан Жириновського стабільний і не погіршувався.

Чутки про смерть Жириновського

Про тяжкий стан політика ЗМІ почали писати ще на початку лютого. Ще 9-го числа повідомляли, що він потрапив до реанімації у тяжкому стані та перестав впізнавати рідних.

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Однак у ЛДПР 10 лютого запевняли, що Жириновський почувається добре, а "інформація "джерел" значно перебільшена заради сенсаційного ефекту".

Пост ЛДПР про Жириновського. Скріншот

25 березня Telegram-канали " Mash "і" Звездач" написали, що Жириновський помер. Новину опублікував і сенатор Олександр Пронюшкін, але незабаром видалив зі свого Telegram-каналу це повідомлення.

"Лідер партії ЛДПР помер на 76-му році життя після тривалої хвороби. Володимира Вольфовича госпіталізували з коронавірусом ще на початку лютого цього року. Політика кілька разів вводили у штучну кому. Останніми днями у Жириновського відмовили легені та почався септичний шок", – писали у Мережі.