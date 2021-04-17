Росія стягує в Чорне море військові кораблі і авіацію. Що відбувається?

Росія під виглядом військових навчань стягує в Чорне море більше 50 винищувачів, штурмовиків і бомбардувальників, а також кілька десятків військових кораблів

Росія стягує авіацію і кораблі в Чорне море, нібито для проведення військових навчань. Туди направляються кілька десятків кораблів і понад 50 винищувачів, бомбардувальників і штурмовиків.

Яку техніку і звідки стягнули?

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У Чорне море зайшов загін з 15 кораблів Каспійської флотилії РФ. Вони пройшли Керченську протоку.

Два великі десантні кораблі Північного флоту Росії – "Олександр Отраківський" і "Кондопога" пройшли Босфор і увійшли в акваторію Чорного моря. Вони направляються в Севастополь.

Ще два ВДК Балтійського флоту – "Калінінград" і "Корольов" – знаходяться в Чорному морі.

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Також стягують авіацію – більше 50 винищувачів Су-27СМ і Су-30СМ, бомбардувальників Су-24М і Су-34 і штурмовиків Су-25СМ3.

"Льотчики 4-ї армії ВПС і ППО і Чорноморського флоту виконують завдання з супроводження корабельних ударних груп і дій у складі розвідувальних ударних комплексів при забезпеченні безпеки в акваторії Чорного моря", – заявили в РФ.

У Південному військовому окрузі повідомили, що кримську ескадрилью перебазовували на полігон в Астраханській області, а штурмовики Су-25СМ3 зі Ставропольського краю – на аеродроми Криму.

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Що відбувається?

У Південному військовому окрузі повідомили, що військову техніку стягують для проведення військових навчань. Літаки нібито відпрацюють пуски ракет і бомбометання по морських цілях.

А кораблі Каспійської флотилії і Балтійського флоту візьмуть участь в залікових морських навчаннях.

Тим часом експерти прогнозують, що Росія може почати повномасштабний наступ на материкову Україну з півдня – через окупований Крим. Вони вважають, що РФ під виглядом навчань може просто стягувати військову техніку до кордонів.

Також прогнозують, що Росія ще тиждень стягуватиме сили до українського кордону, тому розгортання повного складу ЗС РФ на наших рубежах може завершитися 20 квітня, а загальна кількість особового складу військ досягне 110 тисяч осіб.

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Раніше ми повідомляли, що в Польщі заявили про те, що дії Росії на Донбасі і поблизу українського кордону створюють враження, що вона готується до наступу на Україну.

Нагадаємо, що 30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що біля кордонів України, а також на окупованих територіях Донбасу і в Криму зосереджено близько 60 тисяч ворожих солдатів.

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