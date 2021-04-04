Військовий супутник Росії згорів у атмосфері Землі

Російський військовий супутник "Космос-2525" зійшов з орбіти і згорів у щільних шарах атмосфери над Тихим океаном.

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Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на дані Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки NORAD.

За даними американських військових, російський супутник зійшов з орбіти і розпався 1 квітня.

"Космос-2525" – це експериментальний малий космічний апарат Міноборони Росії, призначений для дистанційного зондування Землі, але офіційних даних про його призначення немає.

Він був запущений з космодрому Плесецьк 29 березня 2018 року на ракеті-носії "Союз-2.1в" і прийнятий в управління наземними засобами Космічних військ Повітряно-космічних сил Росії.

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Нагадаємо, в березні жителі російської Якутії стали свідками незвичайного явища – в небі над селищем Усть-Нера пролетів невизначений об'єкт, залишивши за собою довгий яскравий "хвіст".

Ми також повідомляли, що в російській секції Міжнародної космічної станції вже півроку безуспішно шукають витік кисню і в черговій спробі вирішити проблему відключили систему подачі повітря.

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