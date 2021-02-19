Збройний напад на консульство України в Пітері: є поранені (відео)

У російському Санкт-Петербурзі стався зброний напад на консульство України. Там сьогодні, 19 лютого, чоловік ножем поранив охоронця дипмісії.

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Про це повідомляє місцеве видання "Фонтанка".

Як з'ясували журналісти, в обідню пору в консульство України в Петербурзі, розташоване на вулиці Бонч-Бруєвича, 1б, прийшов чоловік з пачкою паперів і пакетом. День не був приймальний, про що йому повідомив охоронець на вході. У цей момент чоловік мовчки дістав ніж і вдарив співробітника консульства. До приїзду наряду поліції він залишався в холі консульства.

Джерело: 78 Новости

Як повідомили в ГУ МВС, неподалік будівлі дипмісії перебував наряд поліції, який оперативно відреагував на подію: зловмисник був знешкоджений і доправлений у відділ поліції для розгляду. Потерпілому поліцейські негайно викликали "швидку" допомогу.

Постраждалого охоронця, 31-річного чоловіка, відвезли в Маріїнську лікарню. Його поранення лікарі оцінюють як легке.

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Нападника доправили в поліцію, де з'ясувалося, що йому 34 роки, він народився в Петербурзі і проживає на Василівському острові з матір'ю, уродженкою Ростовської області, братом і сестрою, а також батьком, який народився в Україні. Причини нападу встановлюються.

Нагадаємо, це не перший напад на українське диппредставництво України в Росії.

Так, 2014-гоу в Москві скоєно напад на посольство України. Четверо чоловіків "атакували" його димовими шашками.

У травні 2016-го активісти незареєстрованої партії "Інша Росія" закидали посольство України в Москві фаєрами і листівками.

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У червні 2016-го українське посольство в Москві закидали яйцями. А в серпні 2016-го радикали підпалили фаєри, а потім почали кидати в посольство яйця і помідори.

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