Злодії замість ветеранів. У Росії оскандалилися декораціями на концерті до Дня перемоги

Оскільки в Росії практикується знищення передових ЗМІ та блокування інтернет-ресурсів, а нова мрія президента Володимира Путіна – відключити у його країні доступ до глобальної інтернет-енциклопедії Вікіпедії, виникають ситуації, коли росіяни вшановують в якості героїв банальних злочинців. Так сталося у День перемоги під час офіційного концерту, що транслювався на федеральних пропагандистських телеканалах РФ.
Про це повідомляє телеграм-канал "Україна 24".
Що сталося
Під час святкового концерту до Дня перемоги на сценічному екрані розмістили фотографію, на думку організатором концерту – щасливих людей, які пережили нацизм і радіють визволенню від радянських солдатів. Тільки ось виявилося, що на фото були знамениті американські грабіжники – Бонні та Клайд, про які знято десятки фільмів.
Кого вихваляли
Бонні Паркер та Клайд Берроу – американські грабіжники, що діяли за часів Великої депресії у 1930 роки. Їх вважають причетними мінімум до пограбування 12 банків, кількох невеликих магазинчиків, перукарень та заправок.
Вважається, що з вини банди загинуло принаймні дев'ять поліцейських та кілька цивільних осіб. Самі Бонні та Клайд були застрелені 23 травня 1934 року техаськими рейнджерами та поліцейськими зі штату Луїзіана.
Як відмітили
- У столиці Польщі 9 травня вдень посла РФ Сергія Андрєєва облили червоною фарбою, коли він намагався покласти квіти на могили радянських солдатів. Російському дипломату дісталося на знак протесту проти розв'язаної війни РФ в Україні.
- У Кишиневі (Молдова) почалася бійка на проросійському мітингу на честь 9 травня після того, як у натовпі хтось крикнув "Слава Україні!".
- А українські військовослужбовці 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр" провели свій парад... на трофейних російських танках, відібраних у окупантів під час війни на нашій землі. Тепер ця техніка допомагає ЗСУ боротися із російським загарбником.