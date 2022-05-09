Злодії замість ветеранів. У Росії оскандалилися декораціями на концерті до Дня перемоги

На концерті вшановували американських грабіжників Бонні та Клайд

На сцені співали, не підозрюючи, хто за їхніми спинами / Колаж "Сьогодні"

Оскільки в Росії практикується знищення передових ЗМІ та блокування інтернет-ресурсів, а нова мрія президента Володимира Путіна – відключити у його країні доступ до глобальної інтернет-енциклопедії Вікіпедії, виникають ситуації, коли росіяни вшановують в якості героїв банальних злочинців. Так сталося у День перемоги під час офіційного концерту, що транслювався на федеральних пропагандистських телеканалах РФ.

Про це повідомляє телеграм-канал "Україна 24".

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Що сталося

Під час святкового концерту до Дня перемоги на сценічному екрані розмістили фотографію, на думку організатором концерту – щасливих людей, які пережили нацизм і радіють визволенню від радянських солдатів. Тільки ось виявилося, що на фото були знамениті американські грабіжники – Бонні та Клайд, про які знято десятки фільмів.

Кого вихваляли

Бонні Паркер та Клайд Берроу – американські грабіжники, що діяли за часів Великої депресії у 1930 роки. Їх вважають причетними мінімум до пограбування 12 банків, кількох невеликих магазинчиків, перукарень та заправок.

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Вважається, що з вини банди загинуло принаймні дев'ять поліцейських та кілька цивільних осіб. Самі Бонні та Клайд були застрелені 23 травня 1934 року техаськими рейнджерами та поліцейськими зі штату Луїзіана.

Як відмітили