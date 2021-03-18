Русский
$ 27,7
32,99
  1. Світові новини
  2. Росія

"Вовочка шумить і заважає іншим спати": Путіна тролять за дитячу відповідь Байдену

18 березня, 18:10

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Путіну пропонують в майбутньому відповідати на нападки в стилі "Собака гавкала на дядю фраєра"

Стримана відповідь президента РФ Володимира Путіна на слова американського лідера Джо Байдена в стилі дитячої дражнилки "Хто як обзивається, той так і називається" викликала бурхливу реакцію користувачів соцмереж.

Реклама

Журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов в своєму Twitter виклав відео виступу Путіна, на яке активно відреагували відвідувачі його сторінки.

Господаря Кремля порівнюють з малюками дитсадківського і навіть ясельного віку і натякають на те, що він впав у дитинство. Користувачі соцмереж просять викликати виховательку, щоб Вовочка не заважав іншим дітям спати, і пропонують Путіну в майбутньому відповідати на нападки в стилі "Собака гавкала на дядю фраєра".

"Хто як обзивається, той так і називається". Що, це і є адекватна відповідь американському президенту на його образу..?? — Байдена тепер точно шляг трафить у потузі зрозуміти сенс цього:) — Той, хто впав у дитинство, може керувати країною? — Викличте виховательку, Вовочка шумить і заважає іншим спати. — Тепер тільки залишилося на запроваджувані американцями санкції сказати: "Сорок вісім, половину просим". — Путін-Байдену: Собака гавкала на дядю-фраєра. — Шось Вова замимрив – ні б по-блатному, як він любить і вміє, знахабнілих амерів на місце поставити. — "Хто як обзивається, той так і називається". Холодна війна 2.0, про яку казав Соловйов, виглядає якось так))). — Тхне дитячою несподіванкою ясельної групи", іронізують відвідувачі сторінки кремлівського пропагандиста.

Реклама

В тренді
Скандал з вакциною AstraZeneca: ВООЗ не бачить причин хвилюватися

Реклама

Нагадаємо, Байден назвав Путіна вбивцею, і господареві Кремля знадобилася доба, щоб дати дитячу відповідь.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

дитячий садок соцмережі троллинг Володимир Путін Джо Байден

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Провокація на кордоні: військовий вертоліт РФ залетів в Україну (відео)
Провокація на кордоні: військовий вертоліт РФ залетів в Україну (відео)Україна
Не можна окремо зустрічатися з Путіним: Яценюк дав Зеленському пораду
Не можна окремо зустрічатися з Путіним: Яценюк дав Зеленському порадуВлада
Маріуполь та Одеса
Маріуполь та Одеса "хочуть до Росії". Чоловік пропагандистки Скабєєвой зробив скандальну заявуРосія
США ввели нові санкції проти Росії через Навального: Кремль відкликав посла
США ввели нові санкції проти Росії через Навального: Кремль відкликав послаСША
Захарова нервово відповіла на слова Кравчука про
Захарова нервово відповіла на слова Кравчука про "дзеркальну відповідь ЗСУ"Влада
У Кремлі назвали умову для зустрічі Путіна із Зеленським
У Кремлі назвали умову для зустрічі Путіна із ЗеленськимВлада

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти