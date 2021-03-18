"Вовочка шумить і заважає іншим спати": Путіна тролять за дитячу відповідь Байдену

Путіну пропонують в майбутньому відповідати на нападки в стилі "Собака гавкала на дядю фраєра"

Стримана відповідь президента РФ Володимира Путіна на слова американського лідера Джо Байдена в стилі дитячої дражнилки "Хто як обзивається, той так і називається" викликала бурхливу реакцію користувачів соцмереж.

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Журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов в своєму Twitter виклав відео виступу Путіна, на яке активно відреагували відвідувачі його сторінки.

Господаря Кремля порівнюють з малюками дитсадківського і навіть ясельного віку і натякають на те, що він впав у дитинство. Користувачі соцмереж просять викликати виховательку, щоб Вовочка не заважав іншим дітям спати, і пропонують Путіну в майбутньому відповідати на нападки в стилі "Собака гавкала на дядю фраєра".

"Хто як обзивається, той так і називається". Що, це і є адекватна відповідь американському президенту на його образу..?? — Байдена тепер точно шляг трафить у потузі зрозуміти сенс цього:) — Той, хто впав у дитинство, може керувати країною? — Викличте виховательку, Вовочка шумить і заважає іншим спати. — Тепер тільки залишилося на запроваджувані американцями санкції сказати: "Сорок вісім, половину просим". — Путін-Байдену: Собака гавкала на дядю-фраєра. — Шось Вова замимрив – ні б по-блатному, як він любить і вміє, знахабнілих амерів на місце поставити. — "Хто як обзивається, той так і називається". Холодна війна 2.0, про яку казав Соловйов, виглядає якось так))). — Тхне дитячою несподіванкою ясельної групи", — іронізують відвідувачі сторінки кремлівського пропагандиста.

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Нагадаємо, Байден назвав Путіна вбивцею, і господареві Кремля знадобилася доба, щоб дати дитячу відповідь.

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