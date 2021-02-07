Не надали медичну допомогу: у російській колонії помер українець

У Росії у виправній колонії Адигеї вранці 5 лютого помер внаслідок неналежного надання медичної допомоги громадянин України Володимир Здоренко.
Про це повідомляє Кримська правозахисна група з посиланням на представника Регіонального центру прав людини Романа Мартиновського.
Мартиновський розповів, що 49-річний Здоренко був засуджений у Криму за крадіжку і на порушення Міжнародного гуманітарного права (МГП) у 2019 році вивезений до Росії для відбування покарання.
У місцях позбавлення волі в’язня заразили ВІЛ-інфекцією, але українцеві не була надана необхідна медична допомога, що також є порушенням МГП.
Правозахисники зазначають, що згідно зі статтею 38 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, особи, які перебувають під захистом, мають право на медичну допомогу та лікування в лікарні в такій же мірі, як і громадяни держави, на території якої вони перебувають.
А стаття 76 Конвенції стосується зобов'язань держави, що окуповує, щодо особливо вразливої категорії – осіб, які перебувають під захистом і звинувачених у вчиненні злочину: окупаційні органи повинні встановити для них санітарний і харчовий режими, достатні для підтримання їхнього здоров'я.
Нагадаємо, детективи Державного бюро розслідують обставини загибелі в'язня, який помер у карцері Одеського слідчого ізолятора внаслідок жорстокого побиття.
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