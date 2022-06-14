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Війна в Україні витіснить Росію з Європи. Що пишуть західні ЗМІ

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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14 червня, 11:42
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Сайт "Сьогодні" пропонує огляд світових мас-медіа
Війна в Україні призведе до витіснення тривікового імперського руху Росії із Європи. Фото: колаж "Сьогодні"
Війна в Україні призведе до витіснення тривікового імперського руху Росії із Європи. Фото: колаж "Сьогодні"

Провідні світові ЗМІ продовжують висвітлювати події в Україні. Видання обговорюють збільшення світового ядерного арсеналу, закупівлі російської нафти Китаєм та Індією та боротьбу Росії з "Вікіпедією".

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних мас-медіа.

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Через вторгнення Росії в Україну збільшиться світовий арсенал ядерної зброї

Американська газета The Washington Post пише, що у зв'язку з вторгненням Росії в Україну очікується, що світовий ядерний арсенал збільшиться вперше з часів холодної війни. Зменшення запасів ядерної зброї, що спостерігалося з часів холодної війни, найімовірніше, наближається до кінця, заявила міжнародна дослідницька група збройних сил у новій доповіді.

У Європі закриваються заводи, що залежать від російської енергії

The Wall Street Journal повідомляє, що деякі європейські заводи, які давно залежать від дешевої російської енергії, закриті. Промислові витрати на енергоносії зростають у зв'язку з війною Росії проти України, що ускладнює конкурентоспроможність європейських виробників у світі.

Війна в Україні витіснить Росію з Європи

Видання The New York Times опублікувало статтю про два протиборчі підходи до російсько-української війни у західному світі. Зазначається, що захист України – це не лише національний суверенітет та територіальна цілісність, історично два основоположні принципи демократичного правління, але й зрештою витіснення тривікового імперського руху Росії з Європи. Вперше в сучасну епоху це змусить Москву змиритися з тим, що потрібно економічно і політично стати "нормальною" національною державою.

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Китай та Індія закуповують половину російської нафти

Інформагентство Bloomberg повідомляє, що потоки російської нафти в Азію досягають безпрецедентного рівня. Китай та Індія беруть близько половини нафти, що поставляється з російських портів. Водночас потоки нафти з терміналів у Балтії не змінилися протягом тижня. А ось у Чорному морі та у Тихому океані щотижневі обсяги скоротилися майже на чверть. Тотального ембарго на російську нафту вимагають українські компанії ДТЕК, Нафтогаз та Укренерго у проєкті #StopBloodyEnergy.

Московський суд оштрафував "Вікіпедію" на $88 000 за "Вторгнення в Україну" та "Різню в Бучі"

Міжнародне агентство новин Reuters інформує про боротьбу Росії з "Вікіпедією". Московський суд оштрафував Фонд "Вікіпедія" на 5 мільйонів рублів (88 тисяч доларів) за відмову видалити те, що він назвав дезінформацією, зі статей російськомовної Вікіпедії про війну, зокрема "Вторгнення Росії в Україну", "Військові злочини під час російського вторгнення в Україну" та "Різня в Бучі".

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Герої не вмирають!

Перший доброволець - Герой України… Георгій Тарасенко - командир добровольчого підрозділу “Фрайкор”. 2014 року у віці 17 років вирушив на фронт захищати Україну, а через кілька років створив добробат. Загинув у бою, обороняючи рідну Харківщину. Перший доброволець, удостоєний найвищого звання з початку російського вторгнення - Герой України. Посмертно.

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Нескорені
Денис Чаюк - полковник, заступник командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади “Закарпатський легіон”. За особисту мужність та результативність у боях з окупантами, за знищення техніки й живої сили ворога отримав звання Герой України з врученням “Золотої Зірки”.
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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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