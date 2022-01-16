Війська залишаються: Росія ухвалила небезпечне рішення після переговорів із НАТО

Прессекретар Володимира Путіна оголосив НАТО знаряддям конфронтації

/ Фото: REUTERS

НАТО наближається до російських кордонів Росія не може з цим миритися — про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков в інтерв'ю телекомпанії CNN, повідомляє "Інтерфакс".

"НАТО – це не голуб миру і стабільності. НАТО — це знаряддя конфронтації. Це знаряддя конфронтації з кожним роком почало підбиратися дедалі ближче до наших кордонів", — сказав Пєсков.

Прессекретар російського президента заявив, що Росія спостерігала "поступове вторгнення НАТО на українську територію зі своєю інфраструктурою, інструкторами, оборонними та наступальними озброєннями".

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"Це наблизило нас до червоної лінії, до ситуації, з якою ми більше не могли миритися", — наголосив він.

Пєсков зазначив, що НАТО на початку 1990-х років дала гарантії нерозширення на схід, хоча юридично зобов'язуючого документа не було. За його словами, через якийсь час все стало відбуватися навпаки, і Альянс почав наближатися до кордонів РФ.

"Сполучені Штати почали розгортати різні системи озброєнь, різні пускові системи тощо все ближче і ближче до наших кордонів з кожним роком. Все це призвело до ситуації, коли ми стали відчувати загрозу від цього, і наша національна безпека опинилася під загрозою", — сказав він.

Відносини між Росією та НАТО підійшли до "червоної лінії" через військову підтримку альянсом України, також заявив Пєсков. За його словами, російська сторона отримувала багато інформації про просування військової інфраструктури НАТО на українську територію, про постачання оборонних і наступальних озброєнь, підготовку українських військових. За словами прессекретаря Володимира Путіна, Росія більше "не може зазнавати" такої ситуації.

Також Пєсков повідомив, що російські війська, розташовані по периметру кордонів з Україною, концентрація яких викликала на Заході побоювання швидкого початку повномасштабного вторгнення до цієї країни, не буде відведено від кордону.

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"Вважаємо за потрібне тримати там війська, враховуючи напружену обстановку і дуже недружній клімат, створений різними навчаннями бойової авіації НАТО, літаками-розвідниками НАТО, натовською військовою інфраструктурою, що наближається до наших кордонів", — сказав Пєсков.

Путін проти України в НАТО