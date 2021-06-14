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Війська біля кордонів України, смерть Навального і ставлення до Байдена – головне з інтерв'ю Путіна

14 червня 2021 17:11

Віталій Семченко Віталій Семченко

Політик уникнув відповіді на пряме запитання журналіста, "чи вбивця він", сказавши, що звик до нападок на себе з усіх боків

Президент Росії Володимир Путін дав велике інтерв'ю американському телеканалу NBC, в якому розповів про стягування військ до кордонів України, ставлення до США і вбивство політичних конкурентів. "Сьогодні" розповідають найголовніше.

  • Путін – вбивця?

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Політик уникнув відповіді на пряме запитання журналіста, "чи вбивця він", сказавши, що звик до нападок на себе з усіх боків.

"Послухайте, за час мого перебування на посаді я звик до нападок з усіх боків і з різних областей під різними приводами, причинами, атакам різного калібру і жорстокості, нічого з цього мене не дивує" .

У відповідь на перерахування імен людей, убитих в Росії за роки правління Путіна, він сказав наступне: "Я не хочу здатися грубим, але це схоже на якесь нетравлення шлунка, словесне нетравлення".

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/ Фото: kremlin.ru

  • Російські війська біля кордонів України

За словами російського президента, рішення стягнути війська до кордонів Українибуло прийняте через навчання НАТО.

"Уявіть, якби ми направили наші війська в безпосередню близькість від ваших кордонів. Що б ви відповіли?", – сказав Путін.

  • Можлива смерть Навального

Політик заперечує, що арешт Навального пов'язаний з бажанням розправитися з політичним противником. При цьому Путін не став давати гарантію того, що опозиціонер, який зараз знаходиться в ув'язненні, вийде з в'язниці живим.

"У нас немає звички когось вбивати ... Послухайте, такі рішення в цій країні не приймаються президентом ... З ним будуть звертатися не гірше, ніж з будь-ким іншим", – сказав він.

  • Втручання в американські вибори

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Російський лідер вважає фарсом звинувачення на адресу влади РФ у втручанні в американські вибори.

"Я здивований, що нас ще не звинуватили в тому, що ми спровокували рух Black Lives Matter" .

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  • Відносини з США

Президент РФ висловив надію, що Москва і Вашингтон зможуть знайти точки дотику в питаннях:

  • боротьби з кіберзлочинністю;
  • обміну полоненими;
  • співпраці з космосу.

/ Фото: Getty Images

  • Про Байдена

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Путін стверджує, що не пам'ятає, як президент США Джо Байден на зустрічі з ним у 2011 році говорив, що у російського лідера "немає душі". Нинішнього президента США він охарактеризував як професіонала, з яким можна працювати.

"Він провів практично все своє доросле життя в політиці", – сказав політик.

  • Відносини з Китаєм

РФ не вважає, що Китай являє для неї загрозу, це дружня країна. Однак, за словами Путіна, Захід робить спроби зруйнувати їх стратегічне партнерство.

  • Про наступника

Путін висловив упевненість, що, коли на його місце прийде інша людина,"нічого не повинно впасти". Відповідаючи на питання про наступників, політик заявив, що готовий буде підтримати того, хто відданий країні, незалежно від ставлення до нього особисто.

Володимир Путін на ПМЕФ / фото: Dmitri Lovetsky / Pool via REUTERS

Володимир Путін на ПМЕФ / фото: Dmitri Lovetsky / Pool via REUTERS

  • Головне завдання в житті

"Ви знаєте, я настільки пов'язав всю свою долю з долею країни, для мене в житті немає ніякої іншої, більш значущої задачі, ніж зміцнення Росії", – сказав президент РФ.

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