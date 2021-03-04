Біля "палацу Путіна" знайшли особняк патріарха Кирила за 20 мільярдів: фото і відео

Околиці курортного Геленджика на березі Чорного моря дедалі більше перетворюються в закрите місце для відпочинку російських можновладців. Тепер в цій місцевості журналісти знайшли резиденцію, яка може належати патріарху Кирилу.

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Про це повідомляє видання Readovka.

"Серед лісів, масиву унікальною піцундської сосни і гір, загубився будиночок. Його власник відомий давно – патріарх Кирило. Насправді "будиночком" володіння назвати складно, адже вони вражають своїм масштабом, дорожнечею і приватністю", – пише видання.

За даними порталу, цю резиденцію називають "Духовним центром" Московської патріархії, однак будівля стала особистою дачею патріарха за 22 млрд рублів (близько 300 млн доларів), де він відпочиває кілька разів на рік.

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Будівництво будинку почалося ще в 2004 році, коли нині покійний патріарх Алексій хотів там невелику дачу для себе в межах 1,8 гектарів. Передбачалося, що територія не зачепить туристичні місця. З приходом Кирила, йдеться в розслідуванні, межі об'єкта розширилися в 10 разів – до 21 гектара, куди увійшли заборонені землі лісфонду, туристична стежка і навіть частина місцевого кладовища.

Сусідами патріарха виявилися президент РФ Володимир Путін, а також мільярдери Олег Дерипаска, Геннадій Тимченко та Аркадій Ротенберг.

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Між дачами патріарха і президента навіть є стежка, яку місцеві називають "дорога смерті". І дійсно – померти, зникнути або сісти у в'язницю, перебуваючи в околицях палацу патріарха, дуже легко. Самі території охороняють співробітники ФСО і не підпускають нікого і близько до майна святості. Через це місцевим доводиться обходити палац по жвавій дорозі – так, в 2013 році загинув під колесами машини студент 5 курсу Віталій.

Зовні особняк глави РПЦ нагадує храм. Зовні висять ікони, а деякі частини даху виглядають як церковні куполи. І незважаючи на всі проповіді патріарха про шкоду багатства, сам він не соромиться зайвий раз оточити себе розкішшю. Наприклад, серед куплених гектарів є також виноградники, які "віджали" у місцевій сім'ї.

До будівництва дачі патріарха уздовж мальовничого берега проходила дорога, яку перекрили.

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Крім того, відвідувачів місцевого кладовища, частина якого захопив патріарх, змусили ходити в обхід по шосе. А деякі місцеві жителі скаржилися, що їм заборонено проводити гучні похорони під час приїзду Кирила.

Щоб не заважати відпочинку патріарха, закрили частину сусіднього санаторію "Блакитна далечінь", де оздоровлювали дітей-інвалідів з ДЦП, а оточували його рідкісні пицундской сосни – вирубали. Більш того – представники глави РПЦ обходили всі кафе на набережній, щоб там вимикали музику.

Нагадаємо, раніше журналісти фонду Навального оприлюднили чергове корупційне розслідування, в якому показав окреме "держава" всередині Росії – палац Путіна під Геленджик .

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков назвав нісенітницею відео про "палаці Путіна", а розслідувачів – шахраями, які хочуть виманити гроші у громадян.

Через кілька днів виявилося, що скандальний палац на чорноморському мисі Ідокопас нібито належить Аркадію Ротенбергу .

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