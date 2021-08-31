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Все може впасти: на МКС знайшли нові тріщини

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор розділу Гроші
31 серпня, 12:22
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Велика частина устаткування МКС починає старіти, може статися "лавина" зламаного обладнання
Виявлені російськими космонавтами тріщини з часом можуть розширитися. Колаж: "Сьогодні"
Виявлені російськими космонавтами тріщини з часом можуть розширитися. Колаж: "Сьогодні"

30 серпня в ході обстеження російського сегмента на Міжнародній космічній станції (МКС), виявили нові ненаскрізні тріщини. Поки невідомо чи викликали тріщини витік повітря, але відомо, що це відбувається через те, що станція починає старіти.

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Про це повідомив головний інженер ракетно-космічної корпорації "Енергія" Володимир Соловйов, передає Reuters.

"У деяких місцях на модулі "Зоря" були виявлені поверхневі тріщини. Це погано і говорить про те, що тріщини з часом можуть розширитися",- сказав Соловйов.

Представник космічного агентства раніше заявляв, що більша частина обладнання Міжнародної космічної станції починає старіти, і попередив, що після 2025 року може статися "лавина" зламаного обладнання.

Модуль МКС "Зоря": що відомо

Модуль "Зоря", був запущений в космос в листопаді 1998 року. Він розроблений і побудований в РФ і є частиною російського сегмента МКС. При цьому, модуль належить NASA, оскільки вони фінансували будівництво цього блоку.

До 2000 року "Зоря" виконувала функції енергопостачання МКС, а також управління орієнтацією та підтримки температурного режиму. Надалі ці функції передавалися іншим модулям. Зараз модуль використовується як сховище палива і склад.

Смола, пилосос і дриль: як росіяни раніше закладали щілину на МКС

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Для ремонту "Зірки" космонавти Сергій Рижиков і Сергій Кудь-Сверчков використовували клей на основі смоли сандараку – хвойного дерева тетраклініс зчленований членистий, яке росте в Північній Африці.

Також був задіяний досить незвичайний для робіт в космосі набір: дриль, пилосос, шпателі, герметики, шліфувальна шкурка, поролон, фторопластовая плівка, спиртові серветки, металеві накладки і ізолента.

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