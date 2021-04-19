Все дуже скромно: Кремль показав декларацію Путіна (відео)

На сайті Кремля оприлюднили декларацію російського президента Володимира Путіна. Незважаючи на те, що Путін користується всіма привілеями президентського крісла, офіційно майна у нього за останні 20 років особливо не додалося.
Дві квартири – на 77 і 153 квадратів – і гараж. Ось і вся нерухомість господаря Кремля. Автопарк російського президента теж досить скромний – два раритетних ГАЗ М21, "Нива" і причіп.
Читайте також: Церква, пивний ресторан та СПА-комплекс: в Росії знайшли "найсекретнішу" дачу Путіна
Правда, на офіційну зарплату президента – і дійсно особливо не розгуляєшся. У 2020 Путін заробив близько 10 мільйонів рублів. У гривнях – це три з половиною мільйона.
Перевіряти декларації в Росії повинен контролюючий орган, але ніяких претензій до когось з топ-чиновників – в тому числі і до Путіна – у нього не було.
Скільки ж грошей у Путіна насправді? Відповіді на це питання відрізняються. Найчастіше зустрічається цифра в 40 мільярдів доларів. Така сума звучала і в доповіді американського ЦРУ.
Сам Володимир Путін заявляв неодноразово – палаців не має! Так само, як незадекларовніх капіталів.
Експерти кажуть, поки володар Кремля при владі, правди не дізнається ніхто.
Нагадаємо, в січні російський опозиціонер Олексій Навальний опублікував відео про палаці Володимира Путіна на березі Чорного моря під Геленджик, масштаби і деякі дивовижні споруди якого вражають уяву.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк