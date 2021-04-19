Все дуже скромно: Кремль показав декларацію Путіна (відео)

У РФ оприлюднили декларацію Путіна за минулий рік, експерти вважають що реальні доходи президента РФ значно більше

На сайті Кремля оприлюднили декларацію російського президента Володимира Путіна. Незважаючи на те, що Путін користується всіма привілеями президентського крісла, офіційно майна у нього за останні 20 років особливо не додалося.

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Дві квартири – на 77 і 153 квадратів – і гараж. Ось і вся нерухомість господаря Кремля. Автопарк російського президента теж досить скромний – два раритетних ГАЗ М21, "Нива" і причіп.

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Правда, на офіційну зарплату президента – і дійсно особливо не розгуляєшся. У 2020 Путін заробив близько 10 мільйонів рублів. У гривнях – це три з половиною мільйона.

Перевіряти декларації в Росії повинен контролюючий орган, але ніяких претензій до когось з топ-чиновників – в тому числі і до Путіна – у нього не було.

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Скільки ж грошей у Путіна насправді? Відповіді на це питання відрізняються. Найчастіше зустрічається цифра в 40 мільярдів доларів. Така сума звучала і в доповіді американського ЦРУ.

Сам Володимир Путін заявляв неодноразово – палаців не має! Так само, як незадекларовніх капіталів.

Експерти кажуть, поки володар Кремля при владі, правди не дізнається ніхто.

Нагадаємо, в січні російський опозиціонер Олексій Навальний опублікував відео про палаці Володимира Путіна на березі Чорного моря під Геленджик, масштаби і деякі дивовижні споруди якого вражають уяву.

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