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Завжди цікавився війною і зброєю – що відомо про пермського стрілка

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
21 вересня, 12:41
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Захоплення військовою темою не викликало підозри у батьків – батько вважав, що це нормально для хлопчика
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Матір пермського стрілка Тимура Бекмансурова дала свідчення поліції. Вона заявила, що у неї була ідеальна дитина – спокойна, турботлива і без шкідливих звичок. При цьому вона зізналася, що Тимур не любив людей і завжди хотів купити рушницю.

Про це пише Telegram-канал Shot.

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Комунікабельний, але людей не любив

У Бекмансурова була дівчина, вони вчилися разом до 9 класу, але навесні 2021 розлучилися з невідомої причини. У суспільстві Бекмансуров був "комунікабельним, легко знайомився з людьми", і розумів їх психологію. При цьому, каже мати, людей він не любив.

Жінка назвала сина "ідеальною дитиною" і зовсім не агресивною. Близько місяця тому він видалив свою сторінку в соцмережах і весь час був удома.

Захоплювався історією і зброєю

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Батько Бекмансурова був у Сирії у відрядженні, тому хлопець багато читав на цю тему. Він вступив на юридичний факультет, тому що мріяв стати військовим або поліцейським, але здоров'я не дозволяло і він хотів бути ближче до цих професій.

"Наскільки я знаю, він багато читав інформації на військову тему, зокрема про Сирію, де раніше у відрядженні перебував його батько ... Ніяких захоплень сина, крім зброї та історії, я не знаю", – розповіла жінка.

Купити зброю Тимур мріяв останні три роки – тоді, за її спогадами, він перестав грати в ігри і розібрав свій комп'ютер. Батько не був проти, тому що вважав, що для чоловіка це нормальне бажання.

Мати не знала про плани сина

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Жінка стверджує, що не знала, що син купив спецодяг і готувався до злочину. Нацистську чорну каску часів Другої світової, у якій він прийшов вбивати, Бекмансуров купив рік тому. Спочатку вона була зелена, але він її чомусь перефарбував цього літа.

Що відомо про стрілянину

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