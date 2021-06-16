"Тема України зачіпалася мазком". Про що говорив Путін після зустрічі з Байденом

У середу, 16 червня, в Женеві пройшла зустріч президента Росії Володимира Путіна і президента США Джо Байдена, які вперше особисто спілкувалися в статусі глав держав.

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Байден і Путін вирішили не проводити спільну пресконференцію, і першим за підсумками саміту спілкуватися з журналістами почав президент РФ. Сайт "Сьогодні" розповідає, про що говорив Путін.

Про вступ України в НАТО

"Наскільки я зрозумів президента Байдена, він згоден, що в основі врегулювання на Донбасі повинні лежати Мінські угоди. З приводу можливого вступу України в НАТО, ця тема зачіпалася мазком. Тут годі й обговорювати", – сказав Путін.

Водночас він не сказав, що Росія сама порушує угоди, досягнуті в Тристоронньій контактній групі.

Про Мінські угоди

"Це (Мінські угоди. – Ред.) не секретний документ. Там написано, що передусім потрібно представити пропозиції щодо політичної інтеграції Донбасу в українську правову систему і Конституцію. Для цього потрібно внести зміни в саму Конституцію, там так написано. І друге – межа між РФ і Україною, донбаська лінія починає займатися прикордонними військами України наступного дня після проведення виборів – це стаття 9", – зазначив Путін.

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Про навчання біля кордонів Росії

"Ми проводимо навчання на своїй території, так само, як Сполучені Штати проводять на своїй території багато навчань. Але ми не проводимо навчання, підтягуючи свою техніку і особовий склад до державних кордонів США. На жаль, наші американські партнери роблять це прямо зараз", – заявив він.

Про безпеку в кіберпросторі

"Ми вважаємо, що сфера кібербезпеки є надзвичайно важливою у світі взагалі. Для США, зокрема, і для Росії теж в такому ж обсязі", – сказав Путін.

Він також зазначив, що на зустрічі з Байденом досягнута домовленість почати американо-російські консультації з безпеки в кіберпросторі.

Про російського опозиціонера Олексія Навального

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"Я виходжу з того, що (Олексій Навальний. – Ред.) свідомо йшов на те, щоб бути затриманим. Він зробив те, чого він хотів", – розповів Путін.

Про повернення послів до Москви і Вашингтона

"Що стосується повернення послів в місця своєї роботи – в Москву, відповідно, американського посла, в Вашингтон – російського, ми домовилися про те, що це питання вирішене. Вони повертаються до місця своєї служби. Коли конкретно – це питання суто технічного характеру", – зазначив Путін.

Про слова Байдена про "вбивцю"

"Після цього президент Байден мені подзвонив, ми порозумілися, мене ці пояснення влаштували. Він запропонував нам зустрітися, ми зустрілися. Розмова була конструктивною... Що стосується різного роду звинувачень, то згадайте, його попередник, йому поставили таке ж питання, але він ухилився. Чинний президент США вирішив відповісти таким ось чином. Його відповідь відрізнялася від відповіді пана Трампа", – сказав президент РФ.

Про "червоні лінії" у відносинах з США

"В цілому нам зрозуміло, про що говорять американські партнери, їм зрозуміло, про що ми говоримо, коли ведемо мову про "червоні лінії". Але мушу сказати відверто, так далеко і детально розставляти акценти і щось ділити – до цього, звичайно , ми не дійшли. Але маючи на увазі, що ми домовилися працювати і щодо кібербезпеки, і щодо стратегічній стабільності... Все це поступово має бути предметом наших обговорень і, сподіваюся, домовленостей", – сказав Путін.

Нагадаємо, президенти США Джо Байден і російський лідер Володимир Путін проводять зустріч у Женеві (Швейцарія). Телеканал "Україна 24" веде марафон: в студії виступають відомі гості, а наші кореспонденти включаються з Женеви і США.

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Відзначимо, однією з головних тем зустрічі стане українське питання і російська агресія. Американський лідер і його оточення вже неодноразово обіцяли відстоювати інтереси нашої країни. Читайте докладніше в нашому матеріалі, що обговорять Байден і Путін і чого чекати Україні.