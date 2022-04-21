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Зустрічі з Шойгу не було? Путін зганьбився з підробленим відео

Павло Заяць Павло Заяць
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21 квітня, 17:03
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На відео, поширеному пресслужбою Кремля, голова Путіна рухається окремо від тіла
Голова Путіна на зустрічі з Шойгу "грала у голограму"
Голова Путіна на зустрічі з Шойгу "грала у голограму" / Фото: Колаж: Сьогодні

Відео зустрічі президента Росії Володимира Путіна з міністром оборони Сергієм Шойгу у Москві могло бути фейковим.

Інтернет-користувачі звернули увагу, що голова Путіна на відео рухається окремо від тіла, також помітили незвичну для президента РФ сутулість та напружену позу. Це свідчить про те, що відео – неякісно змонтована підробка. На користь цієї версії свідчать і чутки про те, що Путін давно не залишає меж свого секретного бункера на Уралі, звідки і керує Росією.

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"У Путіна на зустрічі з Шойгу голова знову "в голограму грала". Чуваки, та купіть вже нормальний хромакей і найміть адекватного режисера монтажу", – пише Telegram-канал "Труха".

Як відомо, 21 квітня російські ЗМІ повідомили про зустріч Путіна та Шойгу, на якій обговорювалася війна в Україні.

Міністр оборони РФ доповів Путіну про нібито взяття Маріуполя й одразу додав, що у місті продовжують тримати оборону "понад дві тисячі" українських військових. Путін заявив, що війська РФ не повинні штурмувати "Азовсталь" і наказав заблокувати промзону "щоб муха не пролетіла".

Росіянам показали фейкову зустріч Путіна зі стюардесами

На початку березня у Кремлі випустили відео, на якому Володимир Путін зустрічається з жінками-пілотами та бортпровідницями у Москві.

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Українські експерти звернули увагу на те, що відео було зроблено із застосуванням технології хромакею (технологія поєднання двох і більше зображень чи кадрів в одній композиції, за допомогою якої можна розмістити людей чи предмети на довільному фоні, знятому в іншому місці).

"Як можна побачити, мікрофон фейковий, як і вся "масовка" на відео. Сам Путін, на думку багатьох, перебуває зараз у своєму бункері на горі Ямантау. Це ще одне підтвердження, що Путін боїться. Боїться відповідальності за те, що накоїв, боїться свого оточення та власного народу", – дійшли висновку експерти.

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