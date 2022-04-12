ЗСУ почали використовувати проти окупантів американські безпілотники Switchblade

США допомагають українській армії озброєнням у війні з російськими окупантами

В Україну прибули дрони-камікадзе Switchblade / Фото: Колаж: Сьогодні

ЗСУ вже використовують безпілотні авіаційні комплекси Switchblade американського виробництва. Про це сказав чиновник у Міноборони США, передає прес-служба Пентагону.

Ці БАС можуть нести вибухівку та мати на борту камери, відео та датчики. Дрони переносні та маленькі, у них є боєголовки, що вибухають при зіткненні. Найменша модель може вразити ціль з відривом до шести миль (приблизно 9,6 км). Чиновник зазначив, що для роботи зі Switchblade потрібно лише близько одного або двох днів навчання.

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За його словами, більшу частину американської зброї на 800 мільйонів доларів уже поставлено українцям. Пентагон також працює над виділенням ще 100 мільйонів доларів на ракети Javelin.

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