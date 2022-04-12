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ЗСУ почали використовувати проти окупантів американські безпілотники Switchblade

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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12 квітня, 23:57
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США допомагають українській армії озброєнням у війні з російськими окупантами
В Україну прибули дрони-камікадзе Switchblade
В Україну прибули дрони-камікадзе Switchblade / Фото: Колаж: Сьогодні

ЗСУ вже використовують безпілотні авіаційні комплекси Switchblade американського виробництва. Про це сказав чиновник у Міноборони США, передає прес-служба Пентагону.

Ці БАС можуть нести вибухівку та мати на борту камери, відео та датчики. Дрони переносні та маленькі, у них є боєголовки, що вибухають при зіткненні. Найменша модель може вразити ціль з відривом до шести миль (приблизно 9,6 км). Чиновник зазначив, що для роботи зі Switchblade потрібно лише близько одного або двох днів навчання.

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За його словами, більшу частину американської зброї на 800 мільйонів доларів уже поставлено українцям. Пентагон також працює над виділенням ще 100 мільйонів доларів на ракети Javelin.

Хто постачає Україні зброю

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Наші янголи-охоронці

Сергій Кулик – кулеметник ЗСУ (позивний Боцман), раніше – вчитель фізкультури. Під час битви за Гостомель, коли його батальйон був змушений відступити, Боцман залишився на позиціях, щоб затримати ворога. І виконав бойове завдання, незважаючи на поранення. Він урятував понад сто життів своїх побратимів, але загинув. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Співробітник ППС міста Буча знайшов в одній із розстріляних машин виснажену собаку. Вона кілька тижнів жила в салоні авто, чекаючи на господарів, які, швидше за все, загинули під час звірств окупантів. Хлопець урятував хаскі: відвіз її до ветеринара, потім забрав до себе додому і назвав Буча. (Клікніть, щоб переглянути відео та дізнатися подробиці).
Слава Україні!

Україна 24

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