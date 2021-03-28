"Другий пішов". Помер ще один лікар омської лікарні, де тримали Навального

У соцмережах розділилися – чи пов'язувати смерть медика з перебуванням у лікарні опозиціонера

В Омську помер лікар Рустам Агішев, який очолював відділення травматології та ортопедії ЛШМД-1, в якій лікували російського опозиціонера Олексія Навального після отруєння.

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Як повідомляє "Тайга.інфо", 63-річний медик в грудні минулого року переніс інсульт і не зміг відновитися.

У соцмережах розгорілися суперечки, чи може бути пов'язана смерть медпрацівника з наслідками утримання в лікарні Навального. Деякі не сумніваються, що до смерті причетні російські спецслужби.

"Другий пішов. ФСБ усувають свідків", – пише анонімний коментатор.

Інші закликають не розводити конспірологію. Мовляв, про проблеми зі здоров'ям медика було відомо давно, та й відділення він очолював непрофільне, Навального у ньому не лікували.

"Це заввідділенням травматології і ортопедії, після перенесеного в минулому році інсульту... Не треба вішати на контору зайвого, у неї і своїх гріхів вистачає", – пише інший користувач.

Як відомо, це друга смерть в керівництві омської лікарні після ситуації з Навальним. У лютому 2021 року помер ще один співробітник медустанови – заступник головного лікаря ЛШМД-1 Сергій Максимишин.

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