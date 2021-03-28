Русский
$ 27,97
33,03
  1. Світові новини
  2. Росія

"Другий пішов". Помер ще один лікар омської лікарні, де тримали Навального

28 березня, 11:22

Світлана Москаленко Світлана Москаленко

У соцмережах розділилися – чи пов'язувати смерть медика з перебуванням у лікарні опозиціонера

В Омську помер лікар Рустам Агішев, який очолював відділення травматології та ортопедії ЛШМД-1, в якій лікували російського опозиціонера Олексія Навального після отруєння.

Реклама

Як повідомляє "Тайга.інфо", 63-річний медик в грудні минулого року переніс інсульт і не зміг відновитися.

У соцмережах розгорілися суперечки, чи може бути пов'язана смерть медпрацівника з наслідками утримання в лікарні Навального. Деякі не сумніваються, що до смерті причетні російські спецслужби.

"Другий пішов. ФСБ усувають свідків", – пише анонімний коментатор.

Інші закликають не розводити конспірологію. Мовляв, про проблеми зі здоров'ям медика було відомо давно, та й відділення він очолював непрофільне, Навального у ньому не лікували.

"Це заввідділенням травматології і ортопедії, після перенесеного в минулому році інсульту... Не треба вішати на контору зайвого, у неї і своїх гріхів вистачає", – пише інший користувач.

Як відомо, це друга смерть в керівництві омської лікарні після ситуації з Навальним. У лютому 2021 року помер ще один співробітник медустанови – заступник головного лікаря ЛШМД-1 Сергій Максимишин.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

отруєння Омськ Олексій Навальний
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Росія намагається стати головною на зустрічах щодо Донбасу: що хочуть зробити
Росія намагається стати головною на зустрічах щодо Донбасу: що хочуть зробитиРосія
Ви своє вже відспівали. В Україні завели справу на Лепса, Валерію і ще 21 артиста
Ви своє вже відспівали. В Україні завели справу на Лепса, Валерію і ще 21 артистаУкраїна
У Москві загорівся Ізмайловський Кремль: відео пожежі
У Москві загорівся Ізмайловський Кремль: відео пожежіРосія
Його видало тату: Україна допомогла Німеччині розкрити найманого вбивцю з ФСБ
Його видало тату: Україна допомогла Німеччині розкрити найманого вбивцю з ФСБЄвросоюз
Рояль імператора і своя
Рояль імператора і своя "канатка": ЗМІ дізналися про ще один "палац Путіна" в РосіїРосія
ЄС оголосив Путіну ультиматум через війну в Україні
ЄС оголосив Путіну ультиматум через війну в УкраїніЄвросоюз

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти