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"Ви про це пошкодуєте": полковник РФ у відставці Ходаренок несподівано різко висловився проти Путіна

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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17 травня, 13:15
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Михайло Ходаренок визнав, що Росія перебуває у повній геополітичній ізоляції
Володимир Путін (ліворуч) та Михайло Ходаренок (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Володимир Путін (ліворуч) та Михайло Ходаренок (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Військовий оглядач, колишній старший офіцер головного штабу військ ППО РФ Михайло Ходаренок дав засуджувальну оцінку війні Росії проти України та закликав президента Володимира Путіна "вийти з конфлікту".

Про це повідомляє dailymail.

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Ходаренок заявив, що війна йде погано і, ймовірно, стане ще гіршою, і що брязкання ядерною зброєю зовсім не загроза, а насправді "виглядає досить смішно".

Україна, за його словами, скоро мобілізує понад мільйон солдатів, які будуть навчені на Заході та оснащені сучасною зброєю, готові боротися та померти, щоб захистити свою батьківщину від Росії.

Незважаючи на неодноразові перебивки пропагандистки Ольги Скабеєвої про те, що армія здебільшого складатиметься із призовників, Ходаренок наполягав на тому, що те, як набирається армія, не має значення — насправді важливо бажання боротися, а Україна "має намір боротися до останньої людини".

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Положення Росії на світовій арені не краще, додав він, зазначивши, що "ми (росіяни – Ред.) перебуваємо у повній геополітичній ізоляції, і що, як би нам не хотілося це визнавати, практично весь світ проти нас".

Виступаючи на вечірньому ток-шоу Скабеєвої, яке так жорстко дотримується лінії Кремля, що вона стала відома як "залізна лялька путінського телебачення", Ходаренок закликав свого товариша з дискусії відмовитись від "інформаційних транквілізаторів" та об'єктивно поглянути на ситуацію.

Насамперед сказав він, що чутки про "морально-психологічний злам в українських збройних силах, які нібито перебувають на межі якоїсь моральної кризи, м'яко кажучи, помилкові".

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"Зрештою перемога на полі бою визначається високим моральним духом особового складу, який пролив кров за ідеї, за які він готовий боротися", – сказав Ходаренок.

Він додав, що "рано чи пізно реальність історії вдарить по вас так сильно, що ви пошкодуєте про це".

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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