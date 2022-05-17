"Ви про це пошкодуєте": полковник РФ у відставці Ходаренок несподівано різко висловився проти Путіна

Михайло Ходаренок визнав, що Росія перебуває у повній геополітичній ізоляції

Володимир Путін (ліворуч) та Михайло Ходаренок (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Військовий оглядач, колишній старший офіцер головного штабу військ ППО РФ Михайло Ходаренок дав засуджувальну оцінку війні Росії проти України та закликав президента Володимира Путіна "вийти з конфлікту".

Про це повідомляє dailymail.

Реклама

Ходаренок заявив, що війна йде погано і, ймовірно, стане ще гіршою, і що брязкання ядерною зброєю зовсім не загроза, а насправді "виглядає досить смішно".

Україна, за його словами, скоро мобілізує понад мільйон солдатів, які будуть навчені на Заході та оснащені сучасною зброєю, готові боротися та померти, щоб захистити свою батьківщину від Росії.

Незважаючи на неодноразові перебивки пропагандистки Ольги Скабеєвої про те, що армія здебільшого складатиметься із призовників, Ходаренок наполягав на тому, що те, як набирається армія, не має значення — насправді важливо бажання боротися, а Україна "має намір боротися до останньої людини".

Реклама

Положення Росії на світовій арені не краще, додав він, зазначивши, що "ми (росіяни – Ред.) перебуваємо у повній геополітичній ізоляції, і що, як би нам не хотілося це визнавати, практично весь світ проти нас".

Виступаючи на вечірньому ток-шоу Скабеєвої, яке так жорстко дотримується лінії Кремля, що вона стала відома як "залізна лялька путінського телебачення", Ходаренок закликав свого товариша з дискусії відмовитись від "інформаційних транквілізаторів" та об'єктивно поглянути на ситуацію.

Насамперед сказав він, що чутки про "морально-психологічний злам в українських збройних силах, які нібито перебувають на межі якоїсь моральної кризи, м'яко кажучи, помилкові".

Реклама

"Зрештою перемога на полі бою визначається високим моральним духом особового складу, який пролив кров за ідеї, за які він готовий боротися", – сказав Ходаренок.

Він додав, що "рано чи пізно реальність історії вдарить по вас так сильно, що ви пошкодуєте про це".

Читайте інші новини "Сьогодні":