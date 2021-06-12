"Вигідні російській справі" – Сурков назвав Мінські угоди особистою заслугою Путіна

Колишній помічник президента Росії Владислав Сурков назвав Мінські угоди заслугою Володимира Путіна і одним з вищих досягнень російської дипломатії.

Реклама

Про це повідомляє Telegram-канал WarGonzo.

"Мінські угоди – це багато в чому особиста заслуга самого Путіна. Вони так сформульовані, що я більш вигідних для Донбасу не можу уявити угод. І я здивований, що тоді завдяки його впливу завдяки тому, що гідно дуже трималося ополчення, ці не тільки всі країни Європи їх визнали і Америка, а й дуже швидко це стало документом Радбезу ООН", – сказав Сурков.

Також експомічник Путіна зазначив, що Мінські угоди "вкрай вигідні і російській справі в Україні".

"Від них тепер просто так не відмахнутися. Вони вкрай вигідні і російській справі в Україні та Росії. Я можу довести це вам з цими угодами на столі. Це одне з вищих досягнень російської дипломатії!", – додав Сурков.

Реклама

Нагадаємо, раніше експомічник Путіна запропонував "повернути Україну силою". Правда, про який саме "вплив" йде мова, він не уточнив. Однак, за словами Суркова, він не обов'язково повинен бути військовим.

Крім того, президент РФ Володимир Путін дав інтерв'ю, в якому порівняв Україну з нацистською Німеччиною, обурився її зближенням з НАТО і звинуватив у затягуванні питання щодо вирішення конфлікту на Донбасі. Всі подробиці – читайте в матеріалі "Сьогодні".

Про головні новини дня дивіться в сюжеті: