Виліз із бункера? Путін зустрівся з генсеком ООН (відео)

Президент РФ Володимир Путін 26 квітня у Москві зустрівся з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем для обговорення війни в Україні.
Відео зустрічі оприлюднив у своєму Telegram-каналі радник голови МВС України Антон Геращенко.
"Ми вважаємо, що сталося вторгнення на територію України", – наголосив генсек ООН під час зустрічі.
У свою чергу, Путін заявив, що Росія розпочала так звану "спеціальну військову операцію", керуючись ст. 51, ч. 7 статуту ООН.
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Президент РФ підкреслив, що незважаючи на бойові дії, розраховує на досягнення домовленостей на дипломатичному треку.
"Ми ведемо переговори, не відмовляємося від них. Більше того, на переговорах у Стамбулі... нам вдалося досягти досить серйозного прориву", – сказав він.
Крім того, Путін відмовився визнати причетність армії РФ до військових злочинів у Бучі.
Перед зустріччю з Путіним Гутерріш провів переговори із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.
Понад тиждень тому Гутерріш направив звернення до президентів РФ та України з проханням прийняти його в Москві та Києві для обговорення "термінових кроків, спрямованих на встановлення миру".
25 квітня генсек ООН зустрівся в Анкарі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, а на 28 квітня заплановано його зустріч у Києві з президентом України Володимиром Зеленським.
Ердоган та Путін обговорили війну в Україні
Президент Туреччини Реджеп Ердоган провів телефонну розмову із президентом Росії Володимиром Путіним. Під час бесіди політиків було обговорено тему України.
"Туреччина продовжить робити все можливе для встановлення міцного миру в Україні", – наголосив Ердоган.
Ердоган запевнив у готовності Анкари й надалі робити посильний внесок у забезпечення довгострокового миру між РФ та Україною та повторив свою пропозицію організувати зустріч президентів Росії та України у Стамбулі.