Світ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Загострення у Придністров'ї ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя ⚡ Одеська трагедія
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Світові новини Росія

Виліз із бункера? Путін зустрівся з генсеком ООН (відео)

Павло Заяць Павло Заяць
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
26 квітня, 20:21
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Володимир Путін та Антоніу Гутерріш обговорили ситуацію в Україні
Путін та Гутерріш обговорили війну в Україні
Путін та Гутерріш обговорили війну в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент РФ Володимир Путін 26 квітня у Москві зустрівся з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем для обговорення війни в Україні.

Відео зустрічі оприлюднив у своєму Telegram-каналі радник голови МВС України Антон Геращенко.

Реклама

"Ми вважаємо, що сталося вторгнення на територію України", – наголосив генсек ООН під час зустрічі.

У свою чергу, Путін заявив, що Росія розпочала так звану "спеціальну військову операцію", керуючись ст. 51, ч. 7 статуту ООН.

Президент РФ підкреслив, що незважаючи на бойові дії, розраховує на досягнення домовленостей на дипломатичному треку.

"Ми ведемо переговори, не відмовляємося від них. Більше того, на переговорах у Стамбулі... нам вдалося досягти досить серйозного прориву", – сказав він.

Крім того, Путін відмовився визнати причетність армії РФ до військових злочинів у Бучі.

Реклама

Перед зустріччю з Путіним Гутерріш провів переговори із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Понад тиждень тому Гутерріш направив звернення до президентів РФ та України з проханням прийняти його в Москві та Києві для обговорення "термінових кроків, спрямованих на встановлення миру".

25 квітня генсек ООН зустрівся в Анкарі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, а на 28 квітня заплановано його зустріч у Києві з президентом України Володимиром Зеленським.

Реклама

Ердоган та Путін обговорили війну в Україні

Президент Туреччини Реджеп Ердоган провів телефонну розмову із президентом Росії Володимиром Путіним. Під час бесіди політиків було обговорено тему України.

"Туреччина продовжить робити все можливе для встановлення міцного миру в Україні", – наголосив Ердоган.

Ердоган запевнив у готовності Анкари й надалі робити посильний внесок у забезпечення довгострокового миру між РФ та Україною та повторив свою пропозицію організувати зустріч президентів Росії та України у Стамбулі.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:20 26 квітня
1
Особовий склад 22 100
Особовий склад
2
Літаки 184
Літаки
3
Гелікоптери 154
Гелікоптери
4
Танки 918
Танки
5
ББМ 2308
ББМ
6
Артилерія 416
Артилерія
7
Засоби ППО 69
Засоби ППО
8
РСЗВ 149
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 205
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1643
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
Герої не вмирають!

Ціною життя врятував авіабригаду... Радіонов В'ячеслав Денисович - старший лейтенант, військовий льотчик. Загинув в результаті особистих мужніх дій, завдяки яким повний склад літаків його бригади піднявся у повітря в місті Василькові на Київщині, що врятувало їх від ракетного удару. Герой України. Посмертно.

Героям слава!
Нескорені
Євген Шаматалюк - майор, командир десантно-штурмового підрозділу 79-ї окремої аеромобільної бригади. На війні - з березня 2014-го. Зараз - на Харківському напрямку. Відбиваючи атаки ворога, за один день підрозділ Шаматалюка знищив 90 одиниць техніки, взяв у полон десяток російських бойовиків зі зброєю та спорядженням. Герой України.
Слава Україні!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти