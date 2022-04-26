Виліз із бункера? Путін зустрівся з генсеком ООН (відео)

Володимир Путін та Антоніу Гутерріш обговорили ситуацію в Україні

Путін та Гутерріш обговорили війну в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент РФ Володимир Путін 26 квітня у Москві зустрівся з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем для обговорення війни в Україні.

Відео зустрічі оприлюднив у своєму Telegram-каналі радник голови МВС України Антон Геращенко.

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"Ми вважаємо, що сталося вторгнення на територію України", – наголосив генсек ООН під час зустрічі.

У свою чергу, Путін заявив, що Росія розпочала так звану "спеціальну військову операцію", керуючись ст. 51, ч. 7 статуту ООН.

Президент РФ підкреслив, що незважаючи на бойові дії, розраховує на досягнення домовленостей на дипломатичному треку.

"Ми ведемо переговори, не відмовляємося від них. Більше того, на переговорах у Стамбулі... нам вдалося досягти досить серйозного прориву", – сказав він.

Крім того, Путін відмовився визнати причетність армії РФ до військових злочинів у Бучі.

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Перед зустріччю з Путіним Гутерріш провів переговори із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Понад тиждень тому Гутерріш направив звернення до президентів РФ та України з проханням прийняти його в Москві та Києві для обговорення "термінових кроків, спрямованих на встановлення миру".

25 квітня генсек ООН зустрівся в Анкарі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, а на 28 квітня заплановано його зустріч у Києві з президентом України Володимиром Зеленським.

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Ердоган та Путін обговорили війну в Україні

Президент Туреччини Реджеп Ердоган провів телефонну розмову із президентом Росії Володимиром Путіним. Під час бесіди політиків було обговорено тему України.

"Туреччина продовжить робити все можливе для встановлення міцного миру в Україні", – наголосив Ердоган.

Ердоган запевнив у готовності Анкари й надалі робити посильний внесок у забезпечення довгострокового миру між РФ та Україною та повторив свою пропозицію організувати зустріч президентів Росії та України у Стамбулі.