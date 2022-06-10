Випускникам медвузу в РФ наказали стати гарматним м'ясом в Україні

Студенти не хочуть, хоча перед цим брали участь у акціях "за спецоперацію"

Російські студенти чомусь не раді можливості допомогти "російському світу" у "ЛНР" / Колаж "Сьогодні"

Не тільки російські солдати не хочуть брати участь у війні в Україні міжнародного злочинця Володимира Путіна, який уявив із себе Петра I. Чомусь збунтувалися молоді медики, яких дбайливий російський уряд вирішив направити на роботу до невизнаного формування "ЛНР".

Про це повідомляють телеграм-канали.

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Що відомо

"Влада хоче працевлаштувати в "ЛНР" три десятки випускників Ставропольського медуніверситету. Молодих медиків шоковано: вони не хочуть їхати на війну. Скани з наказом міністра охорони здоров'я Ставропілля Володимира Колесникова надіслала студентка медвузу та місцева мешканка", – йдеться у повідомленні.

З наказу випливає, що після роз'яснювального семінару про "співпрацю та допомогу дружнім республікам" до зони військових дій збираються відправити десяту частину випускників лікувального факультету — 27 із 270, які закінчують цього року навчання.

"Курс має намір вже завтра зустрітися з ректором та прояснити питання. Ректорат здатний на такий крок: ситуацію загострюють постійні акції на підтримку спецоперації. Студенти їхати на війну не хочуть ", – повідомляє телеграм-канал.

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