Вистрілив майже впритул. Початок бійні в школі Казані потрапив на відео

Першим "казанський стрілок" вистрілив у школярку, яка стояла біля входу до гімназії 175 – дівчинці пощастило вижити

Фото: колаж "Сьогодні"

У Мережі з'явився запис, на якому видно початок масового розстрілу учнів і педагогів в гімназії №175 російського міста Казань 11 травня.

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Відео було опубліковано в Telegram-каналі Baza.

На знятих кадрах одягнений повністю в чорне 19-річний стрілець Ільназ Галявієв підійшов до входу в навчальний заклад і практично впритул вистрілив в одну зі школярок.

Дівчинка врятувалася лише дивом і втекла до будівлі. Галявієв зайшов за нею слідом і продовжив стріляти.

Як відомо, всередині він першим вистрілив у 62-річного працівника школи Мулланура Мустафіна. Чоловік отримав вогнепальне поранення голови, пахової області і тазових кісток, але вижив.

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Далі вбивця стріляв по всіх, хто траплявся на його шляху. В результаті 23 особи були поранені, а дев'ять – дві вчительки і семеро дітей – загинули. Більшість жертв стрілянини вчилася в класі 8 "А". Чому Галявієв пішов саме в цей клас, невідомо. Швидше за все, це була випадковість, оскільки він намагався зайти і в інші кабінети, але не зміг.

Наразі стрілок вже зізнався в скоєному, і суд помістив його на два місяці під арешт.

Більше подробиць про казанську трагедію – в матеріалі на нашому сайті.