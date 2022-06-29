Вибухи пролунали за 80 км від Москви: що трапилося

На території Росії триває незрозуміло що

У селищі Барсово сталася пожежа. / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Поки на території України триває "спеціальна військова операція", на території Росії продовжують горіти склади з боєприпасами.

Про це написав у себе у Facebook журналіст Роман Цимбалюк.

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За його словами, 22 червня у селищі Барсово (Володимирська область) сталася пожежа арсеналу комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів (в/ч 55443) головного ракетно-артилерійського управління МО РФ.

"Під час пожежі сталася детонація боєприпасів, що призвело до знищення понад 400 протитанкових ракетних комплексів 9М113 (9М113К) "Конкурс" та снарядів до них, а також до смерті понад 3 військовослужбовців ЗС РФ", – розповів журналіст.

Зазначається, що вибухи боєприпасів сталися за 80 км від Москви.

Раніше в Ростовській області після "хлопків" спалахнув Новошахтинський нафтопереробний завод. Площа пожежі складала 50 кв.