Взяли не ту висоту. У Росії завершилися роботи на місці катастрофи літака під Іркутськом

Пілоти L-410 під час заходу на друге коло взяли занадто низьку висоту, а через сильний туман не помітили сопку і врізалися в неї

На місці катастрофи літака під Іркутськом завершилися рятувальні роботи / Фото: Колаж: Сьогодні

Катастрофа літака L-410, який впав у Іркутській області (Росія) в неділю, 12 вересня, могла статися через те, що під час заходу на друге коло посадки лайнер узяв занадто низьку висоту і через туман врізався в сопку.

Про це розповів вижив пілот Микола Махнутін, передає телеграм-канал Babr Mash.

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Пілот розповів рятувальникам, які працювали на місці катастрофи, що під час заходу на друге коло взяли занадто низьку висоту, а через сильний туман не помітили сопку і врізалися в неї.

На цей момент всі постраждалі передані співробітникам швидкої медичної допомоги – роботи зі звільнення людей з літака L-410 завершені.

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Літак L-410, на борту якого перебувало 16 людей, впав у неділю біля райцентру Казачинське в Іркутській області під час повторного заходу на посадку.

За останніми даними МНС Росії, чотири людини загинули, 12 постраждали.

Раніше був опублікований список пасажирів і пілотів, які перебували на борту лайнера, який зазнав катастрофи.

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