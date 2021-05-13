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Я сподівався, що всіх, в кого я стріляв, я вбив – з'явилися тези з допиту казанського стрілка

13 травня, 12:15

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Підозрюваний Ільназ Галявієв заявив, що сподівався, що вбив усіх, в кого стріляв, а поранені вижили, бо він промахнувся

Фото: РИА Новости

Фото: РИА Новости

19-річний Ільназ Галявієв, який влаштував стрілянину в школі №175 в російській Казані, зізнався, що всіх, в кого він стріляв, він хотів вбити, а не просто поранити.

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Про це сказано в уривку з його допиту, який опубліковав Telegram-канал LifeShot.

"Якщо я когось просто поранив, так це не тому, що я вирішив його, їх поранити чи налякати, я просто не влучив і... не переконався, що вони мертві. Я сподівався, що всіх, у кого я стріляв, я вбив", – сказав підозрюваний.

Також хлопець повідомив, що планував кількість вбивств.

"Спочатку я хотів убити близько 20 осіб в гімназії, а потім розраховував, як піде і наскільки у мене вистачить сил і можливостей. Я прийшов у гімназію вбивати, а не лякати і когось поранити чи залишити в живих", – підкреслив Галявієв.

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Крім того, він намагався накласти на себе руки після того, як здався поліції.

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Фото: колаж "Сьогодні"

"Мене посадили в поліцейську машину, де я спробував вчинити суїцид, перекусивши своїми зубами артерію на лівій руці. Я перекусив всю свою шкіру в цьому місці, дістався до жиру і м'язів, але артерію так і не знайшов. Від укусів у мене залишився слід на лівій руці з кров'ю, яка запеклася. Коли поліцейський зрозумів, що я маю намір перекусити собі артерію, він зупинив мене. Після цього мене привезли у відділок", – сказав стрілець.

При допиті він також розповів про те, як здався.

"Після того, як у мене закінчилися патрони, я вийшов у коридор. Я спустився на перший поверх і подивився в сторону головного входу, де побачив, що там стоїть, на вході, чоловік у синій екіпіровці і зі зброєю в руках. Тоді я зрозумів, що це співробітник правоохоронних органів. Також далеко на вулиці я побачив поліцейську машину. Потім я вирішив здатися, так як зрозумів, що мене все одно затримають.... Я вийшов на вулицю через парадний вхід з піднятими догори обома руками, і на ґанку гімназії мені сказали стати на коліна, після чого мене затримали співробітники", – заявив Галявієв.

Нагадаємо, підозрюваний – 19-річний Ільназ Галявієв, колишній учень цієї школи. Він пробрався до приміщення зі зброєю і відкрив вогонь. Згодом його затримали правоохоронці. Внаслідок нападу на школу в РФ загинули 10 людей.

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Вранці в день трагедії хлопець завів Telegram-канал під назвою "Бог", у якому з використанням нецензурної лексики попередив про напад на школу.

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