"Я не розумію, що відбувається": відео з Навальним із залу суду

Російський опозиціонер Олексій Навальний, над яким щойно почався суд, заявив, що не розуміє, що відбувається.
Про це він заявив у коментарі із залу суду.
"Я не розумію що відбувається. Мене хвилину тому вивели сюди на зустріч із адвокатами. Я прийшов сюди, тут відбувається засідання хімкінського суду", – сказав він.
За словами Навального, він не розуміє, чому засідання хімкінського суду відбувається в поліції, чому нікого не повідомили.
Навальний в суді. Фото: t.me/Lshot
"Я багато бачив насмішок над правосуддям, але дід у бункері настільки боїться, що просто демонстративно розірвали і викинули на смітник КПК", – сказав він.
Навальний у суді. Фото: t.me/Lshot
Читайте також: ЄС і США закликали Кремль звільнити Навального і пригрозили санкціями
Як відомо, Федеральна служба виконання покарань просить взяти Навального під варту до розгляду питання про заміну йому покарання з умовного на реальне у справі "Ів Роше".
Нагадаємо, в неділю, 17 січня, російського опозиціонера Олексія Навального затримали в аеропорту "Шереметьєво" після того, як він пройшов паспортний контроль.
Арешт опозиціонера пояснили порушенням умов дострокового звільнення – реабілітацію Навального в Німеччині після отруєння "Новачком" російська влада розцінила як "ухилення від органів" і в кінці 2020 року оголосили його в розшук.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк