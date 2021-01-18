"Я не розумію, що відбувається": відео з Навальним із залу суду

Політик назвав те, що відбувається, насмішкою над правосуддям

Російський опозиціонер Олексій Навальний, над яким щойно почався суд, заявив, що не розуміє, що відбувається.

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Про це він заявив у коментарі із залу суду.

"Я не розумію що відбувається. Мене хвилину тому вивели сюди на зустріч із адвокатами. Я прийшов сюди, тут відбувається засідання хімкінського суду", – сказав він.

За словами Навального, він не розуміє, чому засідання хімкінського суду відбувається в поліції, чому нікого не повідомили.

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Навальний в суді. Фото: t.me/Lshot

"Я багато бачив насмішок над правосуддям, але дід у бункері настільки боїться, що просто демонстративно розірвали і викинули на смітник КПК", – сказав він.

Навальний у суді. Фото: t.me/Lshot

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Як відомо, Федеральна служба виконання покарань просить взяти Навального під варту до розгляду питання про заміну йому покарання з умовного на реальне у справі "Ів Роше".

Нагадаємо, в неділю, 17 січня, російського опозиціонера Олексія Навального затримали в аеропорту "Шереметьєво" після того, як він пройшов паспортний контроль.

Арешт опозиціонера пояснили порушенням умов дострокового звільнення – реабілітацію Навального в Німеччині після отруєння "Новачком" російська влада розцінила як "ухилення від органів" і в кінці 2020 року оголосили його в розшук.

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