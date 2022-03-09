"Я не піду вбивати". У Росії спалили військкомат, щоб не воювати проти України (відео)

У Луховицях Московської області росіянин, який виступає проти путінського режиму, розфарбував ворота місцевого військкомату в кольори українського прапора та підпалив будівлю. Він пояснив, що не має наміру виконувати злочинні накази і хоче уникнути призову на війну з Україною.
Про це повідомляє російський Telegram-канал "ВатаХантери".
Зазначається, що на паркані, окрім українського прапора, чоловік написав "Я не піду вбивати братів". Після цього заліз на територію військкомату та кинув у вікна будівлі коктейлі Молотова, там спалахнула пожежа.
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Таким чином хлопець намагався знищити архів із особистими даними резервістів-призовників, яких можуть воювати проти України.
"Це має завадити мобілізації в окрузі. Сподіваюся, що не побачу своїх однокласників у полоні або списках загиблих. (...) Це має ще сильніше зламати дух російської армії та уряду. Нехай ці під*раси знають, що власний народ їх ненавидить", – написав автор відео.
Окупанти здаються ЗСУ
Війська РФ у Сумській області добровільно здаються бійцям ЗСУ і кажуть, що не хочуть воювати із нашими захисниками.
Одна з ворожих колон вирішила скласти зброю. Командир сказав, що воювати не збирався. Тому цих військових пропустили назад до російського кордону.
У Тростянці одна група окупантів пограбувала секондхенд та частково переодяглася у цивільне, щоб поїхати додому.