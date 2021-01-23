"Я сестра Навального" – депутат з Переяслава підтвердила чутки про зв'язки з політиком

Депутат Переяславської міської ради Київської області від партії "За Майбутнє!" Марина Навальна виявилася сестрою російського опозиціонера Олексія Навального.

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Про це Марина Навальна розповіла ексклюзивно "Сьогодні".

"Я дійсно сестра Олексія Навального. Двоюрідна сестра. Наші батьки з ним – брати. Нами прийнято сімейне рішення не коментувати події, пов'язані з Олексієм і подіями в Росії. Про себе можу сказати, що є депутатом Переяславської міськради", – відповіла нам Марина Навальна.

Як ми з'ясували, її родина походить з Чорнобильського району, після аварії на ЧАЕС була евакуйована як і тисячі інших людей.

В офіційній біографії Навальної сказано, що вона родом з села Залісся, зараз є професором, доктором філологічних наук в університеті Григорія Сковороди в Переяславі Київської області.

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Примітно, що у Марини Навальної три вагомі українські нагороди: орден "За розбудову України", медаль "Григорія Сковороди" і орден Святої Варвари Великомучениці.

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Як розповіли нам в оточенні Навальної, за фахом вона журналіст, завжди вирізнялася активністю.

"Наскільки я знаю, якийсь час тому вона видала свою дочку заміж", – розповіли нам в її оточенні.

Відзначимо, про те, що Навальна є сестрою російського опозиціонера повідомив в Telegram російський журналіст Антон Красовський.

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Нагадаємо, сьогодні в Москві під час масових акцій на підтримку опозиційного політика Олексія Навального на Манежній площі затримали його дружину Юлію Навальну.

Раніше під час масових акцій в 93 містах Росії в підтримку опозиційного політика Олексія Навального вийшли також його близькі люди і відомі особистості.

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