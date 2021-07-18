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Якутськ огорнув дим від лісових пожеж – аеропорт призупинив польоти (відео)

18 липня 2021 12:23

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

На річці Лена призупиняли навігацію, а аеропорт Якутська через погану видимість скасував рейси

Крім Якутська дим від пожеж накрив ще 50 населених пунктів / Фото: колаж "Сьогодні"

Крім Якутська дим від пожеж накрив ще 50 населених пунктів / Фото: колаж "Сьогодні"

В Якутії (Росія) масштабні лісові пожежі, які знищують все на своєму шляху. Густий дим огорнув Якутськ і навколишні населених пункти.

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Про це повідомляє ТАСС.

В аеропорту Якутська затримуються рейси через погану видимість, а на річці Лена призупиняли навігацію.

"Аеропорт не може приймати і відправляти рейси до поліпшення метеоумов", – повідомили в аеропорту "Якутськ".

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Крім Якутська дим від пожеж накрив ще 50 населених пунктів республіки Якутія. А загальна площа пожеж в Якутії зараз становить понад мільйон гектарів.

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Згідно з даними IQAir, забруднення повітря в Якутську в 139 разів перевищило рекомендовані ВООЗ параметри.

Відзначимо, що пожежі в Якутії почалися на тлі сухої та спекотної погоди на початку липня. У регіоні оголошено режим НС.

Раніше ми повідомляли, що потужний вибух прогримів у порту Дубая (ОАЕ) ввечері в середу 7 липня. За попередньою інформацією, вибух стався на судні, що стоїть на якорі біля порту Джебель-Алі.

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