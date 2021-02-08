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YouTube видалив розмову Навального з його отруйником з ФСБ

8 лютого, 11:15

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

На ролик поскаржилася велика західна медіакорпорація

Модератори YouTube видалили відеозапис розмови російського опозиціонера Олексія Навального з одним з спецагентів ФСБ, який може бути причетний до його отруєння бойовою отрутою "Новачок".

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Станом на 8 лютого на каналі "Олексія Навальний" замість ролика відображається оповіщення: "У цьому відео є вміст стороннього власника (ViacomCBS), який заблокував його у вашій країні на основі законодавства про авторське право".

ViacomCBS є американською медіакорпорацією, до якої входять компанії Paramount, CBS, MTV, Nickelodeon, Comedy Central та інші.

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Йдеться про відео, на якому Навальний зателефонував військовому хіміку ФСБ Костянтину Кудрявцеву, й той відкрито підтвердив факт замаху спецслужб на політика, а також назвав ймовірну причину провалу операції.

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Точна причина блокування невідома, однак, імовірно, це могло статися через вставки з фільмів, права на які належать ViacomCBS.

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На момент блокування у відео було понад 27,6 млн переглядів.

Варто зазначити, що на YouTube-каналі "Навальний Live" залишається доступним аудіозапис розмови з Кудрявцевим.

Нагадаємо, що зараз Олексій Навальний знаходиться в московському СІЗО. Його звинувачують в порушенні умов умовного звільнення і засудили за це до 3,5 років позбавлення волі.

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Це викликало масові протести в Росії, проте в штабі політика закликали протестувальників не виходити на демонстрації як мінімум до весни.

Відео: Сьогодні

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відео отруєння цензура YouTube Олексій Навальний новачок

Джерело: Сьогодні

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