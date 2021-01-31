Юлію Навальну затримали (відео)

Сьогодні в Москві на мітингу на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального силовики затримали його дружину – Юлію Навальну.

Реклама

Про це повідомляє штаб Навального в Москві.

Дружина Навального приєдналася до протестувальників у Москві, силовики затримали жінку і відвезли в поліцію.

Читайте також: У Росії жорстоко знущаються над затриманими на акціях на підтримку Навального

Вранці Юлія Навального опублікувала в Instagram сімейну фотографію зі словами підтримки свого чоловіка та його брата.

Реклама

"Це моя сім'я. Двоє чесних молодих чоловіків на цьому знімку демонстративно заарештовані без всякої видимості закону. Один за те, що його намагалися отруїти, а він посмів вижити. Другий узятий в заручники за те, що у нього таке ж прізвище – Навальний. Якщо ми будемо мовчати, то завтра прийдуть за кожним із нас. У 16-поверховому бункері з аквадискотекою випадкова перелякана людина вирішує нашу долю – когось посадити, а когось отруїти. Так бути не повинно. І не буде", – написала вона.

"Сьогодні" веде текстовий онлайн про мітинги на підтримку Навального в Росії: Росія знову виходить на протести на підтримку Навального: всі подробиці (фото, відео).

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама