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Юлію Навальну затримали (відео)

31 січня, 13:35

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

На московський мітинг прийшла дружина російського опозиціонера

Сьогодні в Москві на мітингу на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального силовики затримали його дружину – Юлію Навальну.

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Про це повідомляє штаб Навального в Москві.

Дружина Навального приєдналася до протестувальників у Москві, силовики затримали жінку і відвезли в поліцію.

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Вранці Юлія Навального опублікувала в Instagram сімейну фотографію зі словами підтримки свого чоловіка та його брата.

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"Це моя сім'я. Двоє чесних молодих чоловіків на цьому знімку демонстративно заарештовані без всякої видимості закону. Один за те, що його намагалися отруїти, а він посмів вижити. Другий узятий в заручники за те, що у нього таке ж прізвище – Навальний. Якщо ми будемо мовчати, то завтра прийдуть за кожним із нас. У 16-поверховому бункері з аквадискотекою випадкова перелякана людина вирішує нашу долю – когось посадити, а когось отруїти. Так бути не повинно. І не буде", – написала вона.

"Сьогодні" веде текстовий онлайн про мітинги на підтримку Навального в Росії: Росія знову виходить на протести на підтримку Навального: всі подробиці (фото, відео).

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Росія протести Олексій Навальний Юлия Навальная
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